La tercera y penúltima noche de la nueva edición de «Ven a cenar conmigo: Gourmet edition» llegó este viernes a Cuatro con los ánimos más caldeados que nunca entre las dos comensales femeninas, Miriam Saavedra y Carmen Lomana. Las tensión entre ambas, que han tenido varios enfrentamientos en las dos primeras galas, se hizo más que evidente en la cena de este viernes, en la que los concursantes viajaron a casa de Pocholo Martínez-Bordiú.

La pasada semana, ya se vivieron momentos complicados entre Miriam y Carmen, encargada de organizar la cena. «No digas mear, que es muy ordinario. Eres un pésimo ejemplo para toda la gente joven», abroncó la anfitriona a la ganadora de «Gran Hermano VIP» delante de Pocholo y el torero José Antonio Canales, el otro concursante de la edición. Los insultos y pullas entre ambas fueron una constante entonces y volvieron a serlo este viernes, cuando los insultos no dejaron de volar entre ambas.

A cada comentario que decía la una, replicaba la otra con rabia contenida. «¡Eres una maleducada y una soberbia!», le dijo Miriam a la empresaria. «Me encantaría un programa donde enseñasen educación y protocolo. Que no digan: “Me voy a mear”, y esas cosas horrorosas que estoy oyendo a chicas que aparentemente son muy monas y tal. Esto no puede ser», respondió Lomana, que calificó de «majorette» a su compañera de «Ven a cenar conmigo: Gourmet edition».

Este viernes, Pocholo preparó un gran despliegue de fondues para intentar sorprender a sus comensales. Y Carmen no dejó de corregir a Miriam durante toda la noche. «Hay que dejar quieto el pincho mientras coges la carne. ¡No me salpiques el aceite! ¿Nunca has comido una fondue, o qué?», le dijo, con tono despectivo. «No, pero siempre hay una primera vez para todo», se defendió la Princesa Inca. «Tengo más de inca que de princesa. Y en realidad, soy una guerrera», señaló.

Ataques constantes

Los dardos no dejaban de volar en una y otra dirección. «No te mando al infierno, porque te va a devolver», dijo la modelo peruana. «¡No he visto un ser más necio en toda mi vida!», dijo Lomana, antes de que llegase uno de los momentos más tensos de la noche, cuando la exconcursante de «MasterChef Celebrity» afirmó que no le gustaba «la carne». «No la como nunca, porque me parece muy primitivo. Muy caníbal», explicó. En ese instante, Miriam se vino arriba. «Otras carnes te has comido. ¡Estoy segura que sí!».

En ese instante, Lomana se intentó cubrir. «¡Y tú qué sabrás! Depende de a lo que te refieras...». Pero las intenciones de Miriam estaban más que claras. «Tú sabrás, pero tu imaginación vuela sola... Carmen por favor, que somos adultos», reseñó. «Yo es que no puedo. ¿La mato? ¿O qué hago con ella?», se preguntaba Lomana, una y otra vez, en «Ven a cenar conmigo: Gourmet edition».

«Hay que educar a estos, que están asilvestrados y que encima son arrogantes. No pueden ser más necios», opinó Lomana, que volvió a la carga contra Miriam. «No dices más que memeces. No se te puede decir nada, porque lo entiende todo al revés», espetó, mientras Pocholo y José Antonio Canales trataban de poner paz. «Todos somos bisexuales, Carmen. También tú, como todos, solo que no lo has probado», atacó Miriam a la empresaria, con la que a buen recaudo volverá a enfrentarse el próximo viernes, en la entrega final del programa de Mediaset.