Los cebos de «Sálvame» ganan a «Pasapalabra»

Telecinco sacó por sorpresa a los perros de «Supervivientes» para mitigar el estreno de «Pasapalabra» en su nueva etapa en Antena 3. La nueva cadena de Roberto Leal quiso recibir al concurso «por todo lo alto»: recuperó a dos grandes concursantes, como Juan Pedro (Juanpe) Gómez y Paco de Benito, y les puso a su disposición un bote especial de 500.000 euros en prime-time. Al andaluz le fue bien (3.158.000 espectadores y 19,6% de cuota), pero ganó Jorge Javier Vázquez (4.013.000 y 22,4%). Lo hizo con ayuda de José Antonio Avilés , quien protagonizó un programa especial dedicado a cuestionar sus fechorías.

La batalla entre Roberto Leal y Jorge Javier Vázquez continuó al lunes siguiente. El nuevo «Pasapalabra» se emitió y se emite a la hora habitual del concurso (de 20.00 a 21.00 horas), coincidiendo con «Sálvame» en su versión «Tomate». Como era de esperar, los de Telecinco volvieron a anunciar otro «bombazo» para que la audiencia no cambiara de canal. La escaleta de «Sálvame» ha reservado, desde antes de que empezara la cuarentena, sus revelaciones más incómodas para el cierre.

Para ese primer lunes, 18 de mayo, había guardado la «madre de todas las bombas», pero resultó ser el mayor de los engaños. «Por mucho que intente explicárselo no lo van a entender, no. Solo hay una manera de saber lo que va a suceder el lunes y esa es viéndolo. (...) Hemos abierto cientos de melones, hemos explotado un millón de bombas, pero no todo ha sido contado, no todo salido a la luz. El día 18 de mayo llega la madre de todas las tardes», auguró el presentador.

Kiko Hernández , encargado de desvelar la mayoría de las «bombas» de «Sálvame», regresó a plató para hablar de la información que tanta expectación estaba generando. Sin embargo, lo único que hizo fue enseñar cintas que presuntamente guardaban vídeos o informaciones que no podían ver la luz. Algunos estaban relacionados con la Casa Real, otras con sus propios compañeros. No enseñaron nada, solo señalaron a Lydia Lozano (una vez más) por el caso Ylenia y cosecharon un 19'5% de cuota de pantalla y 2.192.000 espectadores, según datos facilitados por Barlovento Comunicación. «Pasapalabra» se tuvo que conformar con un 18'1 % y 2.042.000 televidentes.

«Sálvame» ganó por poco el primer asalto, pero ha mantenido esta dinámica durante el mes que lleva compitiendo con «Pasapalabra» . Solo ha habido un día en el que las tornas se cambiaron. El pasado viernes 22 de mayo «Pasapalabra», con Gema y Nacho peleándose por El Rosco, obtuvo un 17'2% de cuota de pantalla (1.826.000 espectadores); mientras que «Sálvame», Fani y el estreno de «La última cena» se quedaron con un 16'8 % (1.768.000).

Una semana más tarde, el viernes 29 de mayo, «Sálvame» cosechaba una de sus audiencias más altas (20%, 2.050.000) entre promesas de revelar una nueva infidelidad, una que afectaba supuestamente a una de sus colaboradoras. Y de paso marcó distancias con «Pasapalabra», aumentado su ventaja a 4'6 puntos (15'4%, 1.590.000).

Pronto volvió a reducirse la diferencia, siendo esta de poco más de dos puntos. El primer martes de junio «Sálvame» seguía arrinconando a Lydia Lozano y de eso fueron testigos 1.937.000 espectadores (18%). «Pasapalabra» (16'2%, 1.746.000) veía la incorporación de David Díaz , el «cerebrito» de concursos, al programa. Hasta que llegó de nuevo el viernes, 5 de junio.

El concurso de Roberto Leal se mantuvo (16'1%, 1.617.000), pero el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, ese día capitaneado por Paz Padilla, superó de nuevo su marca habitual (20'4%, 2.034.000). Algo parecido pasó el miércoles 10 de junio. Una indignada Anabel Pantoja, abandono de plató incluido, obtuvo un 20'1% de cuota de pantalla (2.152.000) frente al 17'1% (1.828.000) del día anterior. Ese mismo miércoles «Pasapalabra» mantenía su audiencia habitual con los 1.740.000 espectadores que les siguieron y un 16'2% de cuota de pantalla.

El último cebo utilizado por «Sálvame» tuvo que ver con Mila Ximénez. La colaboradora, después de ausentarse unos días, confesó en directo que sufría cáncer de pulmón. «Me dolía mucho la espalda y aún así fui a trabajar a 'Sábado Deluxe', donde me tuvieron que poner una inyección para el dolor», ha comenzado explicando Mila. «Al día siguiente fui a hacerme una resonancia porque pensaba que tenía un pinzamiento pero no, tengo cáncer de pulmón , un tumor», añadió. Esta intervención le otorgó un 19 % de cuota de pantalla (2.084.000). Esa tarde «Pasapalabra» obtuvo un 15'3 % (1.674.000).

Durante la última semana, «Sálvame» continúa saludando diariamente a más de dos millones de espectadores. Incluso hay días, como el pasado viernes 12 de junio, que conquista más del 20% de la cuota de pantalla. Mientras, «Pasapalabra» amplía conocimientos cada tarde con más de un millón setecientos mil espectadores. El programa de Telecinco va ganando de momento esta particular carrera entre viejos conocidos, pero Antena 3 sabe que esta es una «competición de fondo» . «Hay que volver a acostumbrar al espectador así que deberemos ser pacientes», anticipó Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, en la presentación de «Pasapalabra».