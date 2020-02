Actualizado 29/01/2020 a las 22:54

Reajuste sorpresa en la parrilla de Mediaset. El grupo audiovisual que comanda Paolo Vasile ha anunciado este miércoles que está trabajando en un magacín para las tardes de Cuatro y Divinity, aunque al mismo tiempo ha confirmado que también echará el cierre «próximamente» a «Cazamariposas», uno de los espacios más conocidos del grupo y en especial de Divinity.

El nuevo formato, de periodicidad diaria, seguirá abogando por las sinergias entre todas las cadenas de Mediaset, pues «interconectará todo el universo» del grupo y estará marcado por «el ritmo, la diversión y el disparate». Producido de la mano de La Fábrica de la Tele, el magacín estará presentado por Nuria Marín, hasta ahora al frente de «Cazamariposas», que lideraba en compañía de Nando Escribano.

En los últimos años, Marín no ha dejado de crecer en el grupo. En 2013 comenzó a ser el rostro de cabecera de «Cazamariposas», aunque también se ha dejado ver por otros espacios de la cadena, como «Mad in Spain», «Hable con ellas», «Mujeres y hombres y viceversa» y «Sábado Deluxe». Desde 2017, además, sustituye en ocasiones a María Patiño en «Socialité» y presenta a veces «Sálvame», cuando Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla no pueden hacerlo.

Desde hace algunas semanas, además, dirige «Más tiempo del descuento», una suerte de programa de última hora sobre «El tiempo del descuento», el «remake» de «Gran Hermano VIP» que ha preparado Mediaset tras la fuga de anunciantes. Hasta «GH VIP 7», la encargada de estar al frente de «GH VIP: Última hora» era Lara Álvarez, aunque Marín la ha sustituido en «El tiempo del descuento», con la presentadora asturiana a punto de marchar a Honduras para copresentar «Supervivientes 2020».

De acuerdo con Mediaset, el adiós de «Cazamariposas» se producirá en las próximas fechas. El programa, alma máter de Divinity, comenzó sus emisiones en junio de 2013 y desde entonces, ha tenido cerca de 1.400 entregas. En épocas puntuales, además, ha dado el salto a Telecinco y Cuatro.