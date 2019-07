Actualizado 26/07/2019 a las 16:20

Rafa Mora ha conseguido su objetivo diez años después de empezar en la televisión: ser presentador. El valenciano que saltó a la fama como tronista de «Mujeres y hombres y viceversa» ha conseguido, después de varios días de incertidumbre, convertirse en presentador «en prácticas» de «Cazamariposas», en Divinity.

Mora ha tenido que realizar un casting personal al que le sometí el programa para, durante el tiempo de verano, ocuparse de presentar, durante algunos días, el espacio de corazón. Cuando se le comunicó oficialmente que se ocuparía de presentar, junto a Nando Escribano, el programa, estaba lleno de felicidad. Pero, si hubiera sabido lo que sucedería en su estreno ante las cámaras, no habría saltado de alegría.

Cuando comenzó el espacio, Rafa Mora brillaba por su ausencia. A pesar de haber sido anunciado con anterioridad, la silla del valenciano se encontraba vacía, evidenciando que el estreno no iba a ser sencillo. Y, efectivamente, Escribano lo confirmó: Mora se encontraba todavía en la redacción intentando finalizar el guión de plató.

Con 20 minutos de retraso, Mora se incorporó al espacio, tarde y abroncado por su compañero, y su rostro era muestra de la tensión que tenía. Como le tocaba dar paso a un vídeo, Mora empezó a hablar, pero para equivocarse: empezó intentando dar paso a una reportera, pero Nando Escribano le interrumpió para señalarle dónde se encontraban exactamente. «No, no. Eso es en el siguiente plató. Primero tenemos que ver otra cosa. Estamos aquí ahora», le corregía su compañero, ante un avergonzado presentador «en prácticas».

De igual forma, Rafa Mora estuvo intentando explicar un esquema del embrollo amoroso existente entre Gloria Camila, hija del diestro Ortega Cano, Kiko Jiménez, su expareja, y Sofía Suescun, con quien relacionan ahora a Jiménez. Pero, de repente, sus compañeros le introdujeron unas imágenes de la segunda sesión del debate de investidura, en el cual Pedro Sánchez no consiguió hacerse con la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, para Mora, Sánchez ya es jefe del ejecutivo y no se encontraría ya funciones, algo que le ha valido, de nuevo, una bronca de sus compañeros.

Después de varios errores más, como quedarse en silencio cuando le tocaba hablar, intentar dar paso a una reportera cuyo nombre no conocía o, incluso, haberle cambiado el género, «Cazamariposas» echó el cierre con una encuesta que no dejaba demasiado bien al nuevo presentador: a través de Twitter, el programa preguntó a la audiencia si merecía Mora continuar con sus labores en Divinity, y el resultado negativo hacia Mora fue tan abrumador que no dejaba lugar a dudas.

🦋¡ENCUESTA MARIPOSA!🦋 Hoy es el día de la verdad y toca tomar una decisión. ¿Merece Rafa Mora ser presentador de @cazamariposastv? ¡¡Venga, maripositas, votad!! #RAFARAJA — Cazamariposas (@cazamariposastv) 24 de julio de 2019

Sin embargo, la dirección del programa ha decidido confiar en el valenciano para cubrir el puesto durante el descanso estival de los trabajadores habituales, por lo que será habitual verle, al menos hasta septiembre, en las dos ediciones de «Cazamariposas», en Divinity. Al ser preguntado después, Escribano aseguró que «el primer día es duro, bien no ha ido. Creo que Rafa no ha salido muy contento, estaba desbordado».

Sus excusas en «Sálvame»

A su llegada de nuevo en «Sálvame», Rafa Mora se ha intentado explicar por lo sucedido en «Cazamariposas» ante el resto de colaboradores, pero en lugar de aceptar las críticas, ha salido en su propia defensa: «Entiendo que soy una persona que no genera indiferencia», aseguró en «Sálvame».

Además, se ha intentado escusar de su falta de atención en «Cazamariposas» acusando directamente al programa de no haber cumplido con él en su primer día. «Podrían haberme dado el guion 20 minutos antes para que me lo leyese, para que supiera de lo que fuera hablar», señaló.