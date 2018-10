Actualizado 26/10/2018 a las 23:53

Telecinco emitió este viernes una nueva entrega de «Mi casa es la vuestra». Para la entrega de esta semana, Paz Padilla se encargó de prepararle una gran sorpresa al anfitrión Bertín Osborne, que desconocía que un grupo de amigos suyos que llegaban desde Marbella invitados por la actriz. Bertín, sorprendido, recibió a los invitados con los brazos abiertos y acabaron convirtiéndose en los protagonistas de la noche.

«Mi casa es la vuestra» arrancó con un desayuno en el que Paz Padilla y Pocholo charlaron de varios asuntos. Entre otras cosas, la primera le dijo a Pocholo que «no me gusta nada Mariló para ti, es demasiado controladora y tú necesitas otra cosa». Pocholo, que presume de ser mujeriego, le contó a la actriz que él es «más cancaneador que mordedor». Además, Padilla le encargó a Pocholo que cogiese la fugoneta para irse a Marbella a recoger a los amigos de Bertín.

Poco después llegó Bertín para sentarse a la mesa, y la actriz y el anfitrión comenzaron una sesión intensiva de confesiones. Bertín se interesó por la familia de su invitada y esta, con su habitual desparpajo, le contó cómo habían celebrado el cumpleaños de su madre y todas las novedades de su hija, que estudia en Londres. La presentadora y actriz también se emocionó al recordar a su amigo Chiquito de la Calzada, al que acaban de conceder a título póstumo la Medalla de Andalucía.

«Conseguimos que se la diesen», dijo Paz emocionada. «Sí, pero tarde, mal y nunca...tendrían que habérselo dado antes. Si alguien se lo merecía era él», respondió Bertín. A la actriz le ilusionó especialmente «ver la cantidad de gente que le apoyaba y lo quería en las redes sociales, esto él no lo sabía y le hubiese encantado saberlo».

Además, la actriz no tuvo reparo en hablar de sus no pocas experiencias paranormales, algo que no agradó demasiado a Bertín. Padilla está segura de lo que vio, y asegura que durante un año vivió en Madrid en una casa encantada. «Yo me iba a dormir y escuchaba portazos, la cadena de música se encendía de pronto...Ese espíritu era una mujer, lo tengo claro, y la muchacha que trabajaba en mi casa tampoco se atrevía a bajar a ver qué era. Yo tenía un gato en aquella casa y se volvió loco», recordó Padilla.

A todo esto apareció en la casa Luci Vera, la primera invitada, que es una amiga gaditana de Paz Padilla con la que Bertín no parará de reírse al hablar de su etapa como reportera de televisión. Le siguió en orden de llegada Rufino Núñez, el malagueño que apareció en la portada de un disco de Pignoise por su peculiar fisonomía. Bertín reconoció que su invitado «es raro de ver, es diferente», pero Rufino dio toda una lección de integridad.

«¿Quién pone el listón? La sociedad te pone unos cánones de belleza pero, ¿dónde está la vara de medir? Cada uno tenemos la belleza que tenemos y no debemos acomplejarnos. Mi físico nunca me ha condicionado para nada y nunca he querido operarme porque yo quiero ser como soy», le contó Rufino al anfitrión, «creo que el físico no debe de ser un impedimento para nadie en su trabajo».

También el actor y cantante Pablo Carbonell aterrizó en Marbella para compartir con Bertín y Paz una animada charla, en la que mostró su admiración por la capacidad de superación de su hija Mafalda, una niña que sufre problemas de movilidad. Recorodó el humorista sus comienzos en el mundillo del humor, cuando empezó haciendo humor callejero junto a Pedro Reyes: «Cuando estaba con él tenía la sensación de trabajar con el mejor cómico del mundo».

A la hora del almuerzo se sumaron también Paula, la ganadora de «Masterchef Junior 4», y Jefferson, uno de sus concursantes. Juntos prepararon gambas con arroz y un postre de merengue, fresas y nata. Tras acabar de comer llegó Tomás, uno de los magos más carismáticos de «Got Talent España», que sorprendió a todos con sus trucos de magia. La última sorpresa que Paz le preparó a su anfitrión fue la que más emocionó a Osborne. El niño cantante Adrián Martín estuvo en la casa y dio un valiosísimo testimonio de superación personal.