La película porno de Concha Velasco

Según el servicio de documentación de «Mi casa es la tuya» , ha hecho 87 películas, pero ninguna tan disparatada como aquella de 1973.

«Era una película porno», aseguró Concha Velasco . «Sería erótica», le corrigieron las invitadas, que eran Elena Furiase y Ana Milán . Pero ella insistió en que era porno. Y, como veremos, estaba en lo cierto.

Antes de rodarla, ella sabía que aquel largometraje era algo subido de tono: «Me habían dicho que tenía que salir de espaldas, y desnuda» , apuntó la actriz vallisoletana. Su compañero de escena era «un actor porno». «Cuando vio que toda la parte delantera la llevaba puesta con esparadrapos le dio un ataque de risa», recordó.

Con Gina Lollobrigida

La película en cuestión se tituló «No encontré rosas para mi madre» , está basada en una novela de José Antonio García Blázquez que fue finalista del Premio Alfaguara y fue dirigida por Francisco Rovira Beleta . Se trató de una coproducción entre España, Italia y Francia. Gina Lollobrigida fue otra de las intérpretes, por lo que sorprende que se trate de un film X. De hecho, se ha pasado en tiempos recientes en televisión y ha sido calificada para «mayores de 12 años». Y cuando se estrenó en la España franquista de 1973 la asistencia a los cines se reservó a «mayores de 18 años»: por cierto, recaudó una cantidad que equivaldría a 250.000 euros y reunió a un millón de espectadores . Es decir, fue un éxito.

¿Qué fue lo que ocurrió con esta película? ¿Cómo es posible que se estrenase en la España franquista? ¿Es o no porno? ¿O se confundió Concha Velasco? No, no se confundió. El asunto es que la película tuvo varias versiones . Era algo habitual en la época en el caso de las coproducciones, que se adaptaban al mercado donde se estrenaban. Lo que no era habitual, ni normal, es lo que pasó en Francia. En el país vecino se cambió el montaje y se añadieron escenas pornográficas, según aseguró en su día Rovira Beleta , quien añadió que el caso fue denunciado ante la justicia de forma inmediata.

Por tanto, es cierto que Concha Velasco sale en una película porno o, más bien, participó en una a la que en un mercado en concreto se añadieron escenas X.

Ya puestos en el terreno picante, le preguntaron quién es el actor que mejor la había besado . No lo dudó. «Fernando Fernán-Gómez» , respondió la ayer protagonista de «Mi casa es la tuya», quien a lo largo de la entrevista confesó haber estado enamorada de Manolo Escobar .