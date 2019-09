Actualizado 14/09/2019 a las 01:05

Este viernes, Miguel Ángel Revilla el presidente de Cantabria, visitó a Bertín Osborne en «Mi casa es la tuya», el programa que el cantante conduce en Telecinco. En él, el político y el presentador protagonizaron una velada de lo más atípica, en la que Revilla llevó a Bertín a conocer varios de los parajes más bonitos de su comunidad.

El dirigente, así las cosas, se negó en rotundo a hacer su entrevista en el típico sofá, y organizó un tour para el presentador y su equipo por varios parajes de Cantabria. Lo hicieron en una entrevista de lo más íntima, en los que ambos desgranaron varios de los temas más personales en la vida de Revilla, como el fallecimiento de su hermano. «Lo hubiera dado todo, todo lo que hubiera llegado a conseguir, porque mi hermano siguiera vivo», confesó entre lágrimas.

En la velada, como no podía ser de otra manera, también hubo lugar para la política. «Esta es una profesión de mucha vocación. Dedicarte a la política significa dedicarse a los demás», explicó Revilla. «La gente tiene que saber lo que hace el presidente de Cantabria, porque le paga la gente. Donde vive y cuanto tiene. Están en su derecho de saberlo», agregó el presidente en «Mi casa es la tuya».

Entretanto, Bertín quiso saber la opinión de su entrevistado acerca de si habrá o no nuevas Elecciones Generales. «Ahora mismo, no se sabe. En política pasan cosas que no pasan en otro sistema de vida», comenzó respondiendo Revilla, antes de mojarse. «Pero ahora mismo te diría que hay un 80% de posibilidades de que vuelva a haber elecciones», desveló. «Y si las hay, la clave está en una cuestión que es impredecible. ¿Cuántos van a ir a votar? Ese dato no lo tengo. Todos los pronósticos que hagas, se van al suelo. Pero si va a votar mucha gente, suben dos partidos, el PSOE y el PP», expresó el dirigente.

Revilla, muy crítico con Ciudadanos

«¿Y cuáles bajarían más?», preguntó el presentador. Entonces, Revilla volvió a expresarse con su rotundidad habitual y se mostró muy crítico. Especialmente, con Ciudadanos. «A Vox se lo zampa el PP en un 50%; y Ciudadanos va a tener un castigo muy importante por su irresponsabilidad. Tenía la oportunidad de haber gobernado en coalición con Pedro Sánchez, con una vicepresidencia y Ministerios de peso. Era un pacto que parecía idoneo para Ciudadanos, que parecía de centro, pero ahora está escorado a la derecha», expresó, antes de ensalzar a Pedro Sánchez. «No soy del PSOE, pero hay cosas que no se le pueden negar. Es un tío tenaz, que ha llegado donde ha llegado con todo en contra, cuando nadie daba un duro por él. Además, es tan español como tú y como yo, y no le apetece para nada tener que gobernar con independentistas y nacionalistas. Bueno, con los vascos sí, pero esos es que no quieren la independencia».

Después de enviar un nuevo dardo a Ciudadanos («Si hubieran apoyado al PSOE, se hubieran puesto las cosas en sus sitio, se apoya la legislación vigente y España va por donde tiene que ir»), Revilla analizó a Podemos. «Aunque se llamen de izquierdas, Podemos está en las antípodas de un PSOE socialdemócrata. Además, que con él no hace mayoría. Pero están muy distantes en muchas cuestiones», comentó, antes de hablar de la formación morada con incisividad. «Nadie puede saltarse la ley... y menos quien gobierna. Yo puedo tener un calentón un día y decir, que como tengo mayoría en el Parlamento de Cantabria, voy a poner las carreteras a 140. Pero no voy a hacer eso. En el caso de Podemos, puedes defender que haya un cambio en la Constitución y aspirar a un referéndum, peor no puedes cargarte la legislación española. Lo que ha hecho Podemos ha sido defender la autodeterminación, aunque son partidarios de que Cataluña siga en España, pero no pueden pedir un referéndum que no es legal. Y segundo, también hablan de los catalanes como “presos políticos”. Pero las sentencias están para cumplirlas», prosiguió.

En ese momento, Bertín también opinó. «Puedes intentar cambiar la Constitución, pero no decir: “Estoy por encima de esto, no cumplo la ley, pero les digo a mis ciudadanos que la cumplan y que tienen que pagar impuestos”». «¡Exacto!», contestó Revilla, mientras ambos degustaban unos tomates preparados por este último. «¡Este tomate está buenísimo!», espetó Bertín.