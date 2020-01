Actualizado 18/01/2020 a las 02:40

Esta semana, Norma Duval se sentó con Bertín Osborne en «Mi casa es la tuya» para hacer un repaso de su recorrido vital, recordando sus etapas más dulces como vedete y también los momentos más oscuros. Sin duda, uno de los baches más importantes que tuvo que sortear fue el fallecimiento de su hermana Carla en el año 2010 a consecuencia de un cáncer de útero.

Tal y como reconoció la actriz y presentadora en «Mi casa es la tuya», su hermana guardó en secreto lo que sucedía para no alterarla. «Si me hubiera enterado antes, Carla estaría hoy viva», empezó diciendo, una enfermedad que se desarrolló después de que contrajera el virus del papiloma humano. El motivo de Carla a aguardarlo en silencio era porque, tal y como la actriz reconoce, «necesitaría el doble de horas del día porque tengo tantas cosas de hacer... y por no molestarme no me llamaba. No me quería molestar».

Sin embargo, un paseo por la Gran Vía madrileña cambió todo. «Me preguntó: "¿Tienes pañuelos?" Le pregunté que qué le pasaba. Dos años llevaba ya. Me quedé muerta. No voy a decir el nombre del ginecólogo porque con él tuve dos hijos, pero él sabe que hizo muy mal porque cuando vino de México ya tuvo una conización. Ya tenía el virus y se lo hizo él. Y cuando decía sangraba, le decía que era del útero. La miraba, la miraba, pero no la hizo un reconocimiento como debía haberlo hecho», expuso.

Ante esta situación, y al estar ya en conocimiento de Norma Duval, la vedete decidió tomar cartas en el asunto y que cambiara de especialista. «Si tenemos algo bueno en este país es la Seguridad Social. Cada vez que íbamos nos costaba un dineral, le dije que se fuera a La Paz, a urgencias. Allí la vio la ginecóloga, le hizo un reconocimiento y ahí nos enteramos de lo que tenía», explicó.

Desde ese momento comenzaron «tres años que fueron un rosario», recordó Duval. «Tremendo, tremendo», repetía. A diferencia de lo que había sucedido en el pasado, reconoció que su exmarido se portó muy bien», haciendo referencia a José Frade. «Lo que hizo no se me va a olvidar en la vida. Cómo se portó con mi hermana...», explicó. A partir de este momento, la actriz retiró la cara a Osborne y le dio la espalda, intentando evitar que la cámara grabara cómo se emocionaba.

Al ver que no podía reprimir la situación, y tras varios segundos en los que el presentador no sabía que hacer, Norma Duval decidió interrumpir la entrevista. Se levantó, y mientras pronunciaba un «lo siento», salió del plano para poder tomar un poco de aire antes de continuar conversando con Bertín Osborne.