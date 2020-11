La casa fuerte Telecinco permite a Isa Pantoja salir unos días de «La Casa Fuerte» para reunirse con su madre La concursante decidirá hoy si acude a Cantora o bien permanece en el «reality» con su novio

Play Televisión Actualizado: 27/11/2020 01:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ante la falta de interés de lo que ocurre en la casa, Telecinco sigue explotando la presencia de Isa Pantoja (aka Isa P.) en el «reality». Su entrada en el programa coincidió con el inicio de la crisis familiar entre Kiko Rivera y su madre, y ya desde el primer programa se le sacó partido, con aquella crisis nerviosa que sufrió la muchacha en vivo y en directo. De ese filón ha seguido tirando. Y más que lo hará. Porque va a dar mucho juego lo que en la madrugada de hoy viernes ha anunciado la dirección del programa: permitirá salir a la concursante durante el fin de semana para que pueda ver, si así lo desea, a su madre o a su hermano o a los dos.

Antes de la propuesta, JJ le ablandó el corazón con un mensaje de Kiko Rivera. Decía esto: «Dile a mi hermana que yo estaré en su boda. Por nada del mundo me la perdería».

Seguidamente, la muchacha leyó el «telegrama» que le envió la organización en el que le anunciaba que le concedía un pase de fin de semana, para salir hoy viernes y regresar el domingo.

«La Casa Fuerte» improvisa así sus reglas una vez más. No hay reglamento ni coherencia en este «reality», cuyo funcionamiento puede variar sin previo aviso. Por ejemplo, en esta segunda edición, no iba a haber ni nominados ni expulsados, al igual la primera, pero después de los resbalones de audiencia de los programas iniciales se decidió que sí los habría. Ahora llega esta «rareza» de permitir la salida temporal de una participante.

En todo caso, Isa P. no dijo «sí» de inmediato. «Mi corazón me dice que a lo mejor a mi madre le hace falta un abrazo. Y m cabeza me dice que tengo que estar aquí, que no puede vivir todo el rato pensando en lo mismo, y que tengo que centrarme en el concurso y olvidarme de la situación». La organización decidió concederle unas horas para que tome una decisión definitiva.

Isa P. se podría ir unos días fuera de la casa justo cuando acaba de lograr –en uno de los concursos que se monta dentro– junto a su novio la suite de «La Casa Fuerte», o sea, el lugar más confortable para dormir. Más confortable seguro que Cantora, ese lugar con habitaciones secretas y en el que la alegría –al menos en las últimas semanas– brilla por su ausencia.

En todo caso, si se decide a salir le podrá decir a su madre en persona lo que ya le dijo por la tele: que tome el teléfono y pare esta crisis.

La crisis Kiko-Isabel se seguirá hoy explotando (22 horas) en el «primer time» de Telecinco, con la emisión del tercer especial «Cantora, la herencia envenenada», un programa que nació como una entrevista de larga duración al hijo de la tonadillera y que, tras los buenos resultados de audiencia, ha gozado de continuidad.