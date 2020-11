La casa fuerte Telecinco mete una «tentación» en «La casa fuerte» Mari Cielo Pajares es expulsada y entra en la casa Marta Peñate, la ex de Lester

Ante la baja audiencia de las primeras galas de «La casa fuerte», Telecinco decidió agitar el avispero. Improvisó unas nominaciones en su nuevo «reality», y anunció que el primer expulsado sería relevado por un nuevo concursante. Ayer se produzco la primera salida y la anunciada entrada.

Lo del adiós estaba entre el ex superviviente Albert Álvarez y su pareja (en el concurso) Mari Cielo. La hija de Pajares ya se temía que iba a ser la expulsada, «porque a mí la gente joven no me conoce y a él sí». Tiene 44 años, pero ya se sabe que el tiempo en la tele pasa más rápido. En efecto, fue ella la elegida por la audiencia para abandonar la casa.

En su lugar entró una de las que fue a «La isla de las tentaciones» en pareja (Lester) y salió sin ella tras haber practicado el «edredoning» con Dani.

JJ le preguntó si venía abierta a la aventura como en el anterior reality. Aclaró que «alguna historia» tiene en marcha, es decir, que queda fuera una pareja. Pero ya sabemos que eso para Marta no es obstáculo, o al menos no lo fue en la Dominicana. Lo es la advertencia que le ha lanzado su madre, Pilar. Que no quiere volverla a ver otra vez retozando bajo las sábanas. «Estoy a punto de ser desheredada. No le hizo mucha gracia mi paso por la isla«. »Una vale; dos, no...». Eso le dijo.

Marta aportará chica al concurso porque es una mujer expansiva, curtida en «realities» (estuvo también en «Gran Hermano») y además se lleva mal con Samira. Nada más llegar saludó a sus ex compañeros de la isla Tom Brusse y Sandra. «¿Cómo andas por aquí? ¿La has liado?», le preguntó al francés.