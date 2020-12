La Casa Fuerte Isa Pantoja pide ayuda: «Me gustaría saber quién tiene el teléfono de mi madre» Tras su expulsión de «La casa fuerte» el pasado jueves, Chabelita aún no ha podido hablar con la tonadillera, pero sí lo ha hecho con su hermano

R. Novo Actualizado: 20/12/2020 23:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Isa Pantoja tenía pensado ir a Cantora una vez que abandonase «La casa fuerte». Eso ocurrió el pasado jueves, pero ha tenido que modificar sus planes porque, tres días después, su madre no le ha cogido ni el teléfono. Así lo ha revelado esta noche en la penúltima gala del «reality».

No ha ofrecido demasiados detalles –puesto que el propio Jorge Javier Vázquez (JJ) ha avanzado que el miércoles protagonizará una extensa entrevista sobre el particular–, pero en lo poco que habló dio ya titulares sabrosos. Cuando JJ le preguntó si había hablado con su hermano, la respuesta fue un «sí». Cuando le planteó si había hecho lo propio con su madre, esto contestó: «Me gustaría saber quién tiene su teléfono. Me gustaría saber cómo puedo hablar con ella».

«¿No hemos valorado la posibilidad de que pueda haber sido secuestrada?», dejó caer, jocosamente, Belén Rodríguez, una de las colaboradoras del programa, presente en el plató.

Isabel Pantoja ya no contestó a la llamada de Isa P. cuando ésta la telefoneó desde dentro de la casa. En aquella ocasión, las mentes pensantes de Mediaset idearon una «trampa» –un tanto chapucera– para la tonadillera. Consistió en dejar salir de la casa durante un fin de semana a Chabelita, pero ésta optó por telefonear antes a su madre para tantear el terreno. La primera vez salió buzón de voz. La segunda, le respondió alguien, no se detalló quién, en nombre de la Pantoja. «Hablé con una persona que estaba con mi madre. Me dijo que ella deseaba que estuviese bien en el concurso, que ya hablaríamos fuera...», contó en su día la hija de la tonadillera en la gala. Vamos, que la cantante, que tiene muchas tablas, no picó.

No habrá Navidad en Cantora

En esta ocasión se supone que ha ocurrido algo parecido. Y es que si bien aún no ha logrado hablar con su madre, algo sabe de lo que ésta tiene planificado –más bien, no planificado– para la festiva semana entrante. «Mi madre no va a celebrar la Navidad. Creo que no la va a celebrar. Yo la voy a celebrar con el niño y con Asraf. Me hubiese gustado también pasarla con mi hermano, pero él lo pasará con la familia de su mujer, y más después de que lo que ha pasado [recientemente ha muerto el padre de Irene Rosales, la mujer de Paquirrín]«.

Asraf e Isa P., durante la entrevista con Jorge Javier Vázquez - Telecinco

La depresión de Asraf

Los problemas crecen para Chabelita. No solo está el lío de su madre y su hermano. Asraf está preocupado por la reacción del público a su participación en el «reality». Sin ir más lejos, Ana Rosa Quintana –«jefa de Isa P.», como recordó JJ– lo ha calificado de machista. No le gusta el modelo como pareja de su amiga. «Me hubiera gustado que me dijesen eso a mí a solas», echó un capote Chabelita. «Hay cosas que no están bien, pero de ahí a machista...», defendió a su novio... «Puede haber algún comentario que he hecho mal, pero machista no soy«, remarcó él.

Entre esa fama que se ha ganado –él cree que injustamente–, lo de Cantora y la historia de su novio con otro concursante –Efrén, que asegura haberla besado en un baño público–, el muchacho lo está pasando mal. Lleva tres días sin comer y, de hecho, compareció más delgado. «Es por la depresión que he pillado», explicó durante la gala de ayer, en la que se le vio más alicaído de lo habitual.