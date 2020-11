La casa fuerte Isa Pantoja: «Mi madre podía coger el teléfono y parar esto» La hija de la tonadillera realiza un llamamiento desde «La casa fuerte» Revela que cuando tenía 5 años tuvo una visión de Paquirri en la habitación secreta de Cantora

Kiko Rivera ha abierto lo que José Antonio Avilés bautizó ayer acertadamente como «La caja de Cantora». Eso fue el viernes, cuando concedió a Jorge Javier Vázquezuna entrevista que éste calificó ayer de «demoledora» en una nueva gala de «La casa fuerte», que es donde está pasando Isa P. (antes conocido como Chabelita) toda esta crisis entre su hermano y su madre.

«En ningún momento salió tu nombre», le dijo de entrada JJ, y fue casi lo único tranquilizador que le comentó en la larga entrevista.

La habitación secreta

La entrevista arrancó con el ya famoso incidente del 2 de agosto. Fue el día en que la mente de Kiko Rivera hizo «click» al ver la llamada «habitación secreta» de Cantora, una en la que se conservan objetos personales de Paquirri, esos que según la Pantoja habían sido robados.

«Me imaginaba cualquier cosa, pero eso no me lo esperaba para nada... Es que no es lo que cuenta, es lo que viene después...», reaccionó Isa Pantoja de entrada. Con lo de «lo que viene después» quizá se refiera al horizonte judicial que se le podría abrir a la llamada «La viuda de España». «Es algo muy fuerte. No entiendo qué le ha pasado por la mente para decir eso», continuó.

Ella dijo que no sabía que su hermano había visto esos enseres. Estaba en casa ese día, y lo vio «rayado», pero no llegó a saber el motivo.

¿Conocía ella la existencia de esa habitación? «Ese cuarto de Paco no se abre para nada», dijo en un determinado momento. Paco es como llamaba –y llama– la Pantoja a Paquirri, así que ya sabemos cómo se refiere a la habitación secreta: «el cuarto de Paco». Es más, Isa P. reveló que con cinco años estuvo dentro y se le apareció el mismísimo Paquirri: «No me dejaba [entrar] desde ese episodio». JJ le explicó que, al parecer, Kiko Rivera pudo acceder el famoso día 2 porque «se abrió de forma accidental» debido a unas obras.

El tío Agustín

Sabido es que Isa P. no se lleva bien con su tío Agustín. En la entrevista del viernes, su hermano lo calificaba como «un amargado» y presumía de haber cotizado a la Seguridad Social más que él.

De entrada, fue prudente. Y explicó el motivo: «Mi madre me dijo una vez: 'Ten cuidado, porque si hablas otra vez del tío Agustín te demandará'».

Después se sinceró: «Opino como él [como Kiko]. Mi madre ha tenido que mantener a todo el mundo. Es la vida fácil, es la vida cómoda». «Con él [Agustín Pantoja] no tengo relación, no me llevo bien».

Cuando tenía diez o doce años ya le comentó a su madre que su tío no le caía bien. Creía, y cree, que lo trata diferente a cómo trata a Kiko, como a una hija de segunda.

A favor de su madre

JJ le puso el corte de la entrevista en el que su hermano mentaba a Encarna Sánchez y María del Monte. «Es que ha tocado todo. ¡Madre mía!», exclamó la hija de la Pantoja. «¿Mi madre ha dicho algo?», preguntó a JJ. La respuesta fue la verdad: no.

Quiso dejar clara su postura. La podemos resumir así: comprende y entiende a su hermano, pero no quiere posicionarse en la trinchera de Kiko, sino en un punto equidistante. A su hermano le reprochó las formas: «Aunque tenga razón, no creo que sea el mejor método para hacer esto», aseguró, en referencia a abrirse en canal en un plató. Tampoco le parece oportuno el momento elegido: «No está bien con la que tiene encima. Esto es el palo más grande que le han podido dar».

Es consciente de que la tonadillera es una persona con «muchos errores», pero aseguro que nunca va arremeter contra ella. «Es la segunda o la tercera persona más importante en mi vida. Yo no puedo remar en contra, no puedo tomar partido. No voy a ir en contra de ella, porque todo lo que tengo es gracias a mi madre», remarcó.

Acabó con un ruego: «Mi madre podía coger el teléfono y parar esto. Es la familia, al fin y al cabo».

¿Volverá a Cantora?

JJ: ¿Con qué cara llegas tú ahora en Cantora?

Isa P.: Si llego... Porque está lo de Asraf.

«Lo de Asraf» es lo de su novio rajando de su madre. Mucho menos que Kiko, pero es que Asraf no es hijo, sino futuro yerno.