«La casa fuerte», el nuevo programa de telerrealidad de Telecinco, tiene un poquito de «Hotel Glam» (casting de locos), otro poquito de «Acorralados» (otoño mágico) y otro tanto de «La isla de las tentaciones»: parejas y solteros, en la mezcla y en su salsa. Su segunda edición, presentada de nuevo por Jorge Javier Vázquez, se estrena este jueves por la noche noche (22.00 horas) y habrá bajas: Sonsoles Ónega y Núria Marín pasan el teleprónter a Sandra Barneda y Lara Álvarez como copresentadoras; Barneda, al calorcito del plató, y Álvarez, al frío de las afueras de Madrid, donde vivirán las nuevas altas (y altos). «Sonsoles no se ha sentido mal haciendo esto, pero un programa diario lleva su tiempo y [ella] tiene su cometido. Hemos decidido apostar por un equipo médico habitual de los realities», justificó el director general de contenidos de Mediaset España Manuel Villanueva durante la presentatión telemática a la que acudió ABC Play.

Habrá cuota «Pantoja», con su yerno y su hija Chabelita –que estudiará Derecho confinada y en directo–, pero también cuota «Sex Bomb», antes con la ganadora Yola Berrocal y ahora con Sonia Monroy, que se trae al marido, pero no aquella bandera de España que vistió en los premios Oscar. Habrá también morro y músculo de «Supervivientes» y «Mujeres y hombres y viceversa», pero la soltera de oro será Mari Cielo Pajares, hija de Andrés Pajares, que, a lo «First dates», se presenta «enamorada, pero soltera». De «La isla de las tentaciones» no estará el peluche Rosito, pero sí el villano Tom Brusse, que cambiará de armario y de chica.

Tremenda película

«Iba a decir que son diamantes en bruto, pero quito el bruto. No hay nada que me guste más que un reality delirante. Sonia Monroy dice que llega en son de paz, ¡a temblar!», comentó Vázquez durante la rueda de prensa. Para él, los «cerebros» y «grandes damas» de esta segunda edición son Monroy y Mari Cielo Pajares... «La película puede ser tremenda», añadió Álvarez, que los acompañará in situ.

Nueva mecánica, nuevos juegos, nuevos rincones de la casa y nueva noche, el martes, cuando se emitia el debate con Barneda. Las galas se repartirán los jueves y domingo con Vázquez, que espera acudir lo máximo posible a «Sálvame»: «Cada vez que veo el coche en la puerta de mi casa, digo "qué bien". Nunca, en mi vida, me había sentido tan feliz de trabajar». Y, como el resto de realities, «La casa fuerte» repartirá su tiempo entre Telecinco, Cuatro y Mitele Plus.

El espectador ya tiene poca paciencia para encariñarse con gente que no conoce Jorge Javier Vázquez , Presentador de «La casa fuerte»

«Jugar y competir para vivir mejor; de eso trata "La casa fuerte" (...) Como diría el maestro de los maestros, Joaquín Prat, ¡a jugar!», resumió Villanueva. El director de contenidos promete un «escenario mejorado» tras la «atropellada y precipitada» producción de una primera edición que se realizó «en pleno corazón de la pandemia» para cubrir el hueco de la Eurocopa. El objetivo, según Barneda, es el mismo: «Puro entretenimiento en estos tiempos, desconectar».

El plan es que esta segunda edición acabe justo antes de Navidad; en la recámara tienen «lista» la tercera edición de «La isla de las tentaciones», grabada este verano en República Dominicana y que se emitirá en breve. Porque un reality es también «fundamental» para otros programas como «Sálvame», reconoció J.J. Vázquez que, como espectador, prefiere participantes famosos, no necesariamente de primera: «El espectador ya tiene poca paciencia para encariñarse con gente que no conoce; necesita semanas. Lo bueno de los personajes conocidos [es que] ya sabes cómo son y te engancha más rápido. Estos tiempos tan lentos me llegan a cansar. El mundo de los anónimos, en un reality, me cuesta, a no ser que sea algo tan especial como "La isla de las tentaciones"».