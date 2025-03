Isabel Pantoja esquiva la trampa de «La casa fuerte»

Telecinco sigue apostando casi todo al incendio montado por el clan Pantoja . El pasado miércoles, la cadena sorprendió al ofrecer a una de las concursantes de «La casa fuerte» pasar el fin de semana en el exterior . No era una aspirante cualquiera, ni el hogar que le esperaba fuera era uno cualquiera. Se trataba de Isa Pantoja (Isa P.) y la casa que le esperaba fuera era nada menos que Cantora , el epicentro del terremoto mediático que más está dando que hablar en las últimas semanas. Hasta la gala de ayer no se sabía qué decisión había tomado la muchacha, pero se intuía que había optado por rechazar el plan de fin de semana.

Con ese ofrecimiento se habló de trato de favor de Mediaset a Isa P. , pero realmente el favor se lo estaba haciendo Telecinco a ella misma. Es un todo por la audiencia. Tiene a una hija de Isabel Pantoja metida en uno de sus «reality», y a través de ella podía conocer cómo se encuentra la tonadillera , que se ha mantenido en silencio desde que se desencadenó la crisis familiar.

Al comienzo del programa, Jorge Javier Vázquez ( JJ) ya dejó caer: «Se va a romper más de un corazón». Se refería al resultado de la conversación telefónica entre Isa P. , antaño conocida como Chabelita , e Isabel Pantoja . Porque, antes de tomar una decisión, la joven pidió hablar por teléfono con su madre. Y el deseo le fue concedido.

De entrada no se desveló el contenido de esa charla. Solo la reacción de Isa P. tras ese conversación. Fue ésta: «No me esperaba esto de mi madre para nada. Es súper injusto».

JJ: ¿Cómo estás?

Isa P.: Ahora estoy un poco más tranquila.

JJ: ¿Te costó tomar la decisión?

Isa P.: Un poco.

JJ: ¿Le has dado vueltas?

Isa P.: Llevo ya un día y algo sin pensar en ello. Considero que he hecho lo mejor.

Hubo que esperar hasta la una menos cuarto de la mañana para entrar en materia y saber qué había ocurrido realmente.

El problema es que, a esa hora, la interesada llegó ya muy tocada. Las cosas entre ella y su novio, con el que se iba a casar antes de entrar, no van bien. No paran de discutir. El muchacho dio además una mala contestación a JJ . Consciente de que había metido la pata, el hombre decidió agachar la cabeza mientras su chica hablaba, componiendo un plano de lo más extraño. Después pidió perdón al presentador, y las disculpas fueron aceptadas.

La hija de la Pantoja habla. A su lado, su abatido novio Telecinco

«Si ahora tengo que ver eso, prefiero irme a mi casa», dijo de entrada Isa P. , que parecía que no iba a poder hablar. Pero sí pudo. «No voy a echar más leña al fuego», aclaró en todo caso.

Era la una de la madrugada cuando se reveló qué había ocurrido. No fue a Cantora . Llamó antes. La primera vez salió buzón de voz. La segunda, le respondió alguien, no se detalló quién, en nombre de su madre. «Hablé con una persona que estaba con mi madre . Me dijo que ella deseaba que estuviese bien en el concurso, que ya hablaríamos fuera...», contó la hija de la tonadillera ya en directo durante la gala. «Me hubiera gustado que lo mismo que me dijo esta persona me lo dijese ella. No lo hizo porque no quiere que se le escuche», reflexionó.

En el vídeo que grabó en caliente, también emitido durante la gala, su tono resultó algo más duro. «[Mi madre] prefiere no decirme nada a que salga su voz en la tele. Cuando es la primera cuando pasan cosas con mi hermano sí lo hace. Pero para hablar conmigo y decirme que está bien no puede», reflexionó entre lloros.

Tom charló con su padre y con su hermana Telecinco

Las lágrimas de Tom Brusse

Fue una noche de muchas lágrimas. Porque a las de Isa P. hay que sumar las de Tom Brusse , pues ayer era el cumpleaños de su padre y hubiese sido el de su madre, fallecida cuando él solo tenía 19 años . Recordó «la complicidad» que tenían con lágrimas y después pudo hablar con su padre, William , y su hermana, Candice , por videollamada.

Noche emocionante para Tom , puesto que él y su novia Sandra , que estaban en la rampa de salida, permanecieron en el programa por decisión de la audiencia, al igual que Tony Spina . Le tocó irse a otra Sonia, Monroy , que se reencontrará fuera con su marido, que fue el segundo expulsado de la edición, tras Mari Cielo Pajares .

Para suplir la baja de Sonia se incorporó una vieja conocida de la cadena. La nueva concursante es la «influencer» canaria Aurah Ruiz, ex concursante de «GH VIP» , de «Mujeres y Hombres y Viceversa» («MyHyV») yexpareja del futbolista Jesé , padre de su único hijo. Tras años de mal rollo, retomó la relación con el madridista al acabar el confinamiento. Todo iba bien hasta el sábado pasado, en el que Aurah celebró su cumpleaños. Jesé lo celebró de otra manera, liándose –según se dijo en el programa– con Rocío Amor , otra expretendienta. «Era amiga mía», lamentó la corneada.

Aurah Ruiz, nueva concursante de «La casa fuerte» Telecinco

A tono con la noche, Aurah lloriqueó un poco. Fue porque JJ le recordó este episodio en la entrevista previa a su entrada en la casa. «Que mi presentación en un reality sea ésa no me ha gustado», le reprochó al presentador.

JJ también recordó que Tony Spina y Aurah Ruiz tuvieron un tonteo cuando coincidieron en «GH VIP». «Me gusta. Somos un poco parecidos», reaccionó cuando supo que la canaria sería su nueva pareja. Nueva pareja en la casa. Al menos por ahora.

Los celos de Mayka

A Mayka , la de «La isla de las tentaciones» , que es desde hace un mes la pareja de Tony , no le hizo gracia esta incorporación. Se le notó en la cara, que pudimos ver porque estaba presente en el plató. Como tampoco le hizo gracia, sino todo lo contrario, que el muchacho se metiera con un par de chicas en la ducha ( Rebeca Pous y Cristini Couto ) y una de ellas (la primera) le tirase del calzoncillo para ver lo que se escondía debajo. Eso fue antes de que las chicas se desnudasen y la puerta se cerrase. De lo más fuerte que ha pasado en «La casa fuerte» .