La casa fuerte «La casa fuerte» frustra una boda

«Me he quedado helada». Eso dijo Joi, todavía novia de Antonio Pavón, tras enterarse en vivo y en directo de que éste le había sido infiel con Samira. El episodio ocurrió en un baño (en concreto, en la ducha), y de noche, y desde entonces el ex torero va por la casa como un alma en pena. Ayer mismo vomitó tres veces y apenas comió. Su estado físico y anímico lo delataba, aunque en principio lo negaba todo.

Sandra, pareja de Tom Brusse, aprovechó para arremeter contra la ex tronista Samira: «Y ésta fue la que me llamó guarra por destrozar una pareja en 'La isla de las tentaciones'». Añadió que antes de ese encuentro, la «influencer» argentina propuso simular un romance a uno de los concursantes (Tony, quien también tiene pareja, por cierto) y le dijo a otro (Albert, éste soltero) que realmente él era el que le gustaba.

También otra de las participantes de esta edición, Sonia Monroy, criticó a la muchacha por «destrozar una pareja que se iba a casar». El episodio, bautizado como el «Bañogate», alborotó bastante menos a la más afectada, Joi, que mantuvo muy bien el tipo.

«Le esperaré en casa. Primero voy a hablar con él». Ésa fue su primera reacción. La de él fue negarlo todo. A sus compañeros les dijo que fue solo a la ducha, pero se ve que se había querido olvidar de que vive en un «reality» y que estaban grabados los sonidos «amorosos» –que diría «José Tojeiro, víctima»– y su resumen posterior («¡qué pol...!»).

Finalmente, entrevistado en directo con JJ, admitió que sí, que había caído en la tentación. Que tenía remordimientos. Que la fiesta se les fue de las manos: «Copa va, copa viene. Yo metí la pata... », admitió.

Su novia, que en principio quería hablar con él en directo, después decidió poner fin a la videollamada con Telecinco. Ese plantón sonó a boda frustrada. Aunque él no la da aún por perdida. «Tenemos planes de formar una familia y tener hijos», aseguró el ex torero. «Se me cae la cara de vergüenza. Me siento una basura. Él está a punto de casarse. Ha sido una niñatada. Se nos ha ido de las manos», añadió por su parte Samira, que pidió perdón a Joi.

Pavón y Samira han sido pareja en el «reality» desde que empezó el programa hace siete semanas. «Hacían una pareja bonita. Pareja de concursantes. Lo tenía como su hermanito», recordó –antes de colgar– Joi, quien asombró a todos por su entereza ante la infidelidad.

Tom Brusse se fue a casa

El que sabe mucho de infidelidad es Tom Brusse, que la practicó en la «La isla de las tentaciones» con Sandra, que ahora es su pareja. Él y ella a la cuarta. Tres veces los había salvado la audiencia con el televoto, pero ayer lo tenían más complicado porque se enfrentaban a los considerados los favoritos del público («los queridos del público», en palabras del francés): Mahi y su pareja Rafa. Se daba además la circunstancia de que esta últimahabía arremetido duramente contra el francés, al que llamó de todo menos bonito.

Al principio de la noche, Tom y Sandra ganaban con el 62% del voto (esto trascendió después, en ese momento era secreto); después los porcentajes se llegaron a igualar, pero en los últimos minutos Mahi y su pareja Rafa tomaron la delantera y acabaron venciendo con un 46% de apoyos.

.«La casa fuerte» acabará en la madrugada de mañana martes, que será cuando acabe la gala que se iniciará hoy a las 22 horas. Dos parejas (Tony y Aurah; Mahi y Rafa) son ya definitivamente finalistas. La tercera la decidirá el televoto al principio de la noche de hoy: el asunto está entre Marta y Albert o la nueva «pareja» sexual formada por Pavón y Samira.