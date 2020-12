La Casa Fuerte De «La casa fuerte» a «La casa de los líos»: Isa Pantoja ya puede ir a Cantora Chabelita y su novio Asraf, eliminados del concurso, que acabará el próximo lunes «Lo he pasado súper mal, pero estoy súper satisfecha de lo que he hecho», se despide la hija de la tonadillera

«La Casa Fuerte» se acaba. Como en aquel anuncio de turrones, los concursantes volverán a casa por Navidad. Anoche fue expulsada una pareja. El domingo se marchará otra. Y cuatro iniciarán la jornada final, que será la del lunes, a partir de las 22 horas.

Entre esas cuatro parejas no estará la formada por Isa P. y su novio Asraf. La concursante antaño conocida como Chabelita irá de «La casa fuerte» a «La casa de los líos», Cantora. En un episodio anterior del «reality» ya dijo que, una vez fuera, su ruta estaba clara: ir a ver a su hijo Alberto Isla Pantoja, a su madre, a su hermano y a Jorge Javier Vázquez (JJ) en un plató (esto último lo hizo ayer tras la expulsión). Eso será si las restricciones se lo permiten, claro.

El caso es que el concurso encara sus horas finales, y lo hará sin el personaje principal que tuvo desde el inicio: Isa P.. Todo arrancó con una crisis nerviosa y tampoco es que haya mejorado mucho desde entonces. Ni fuera, donde la guerra entre su madre y su hermano fue a más; ni dentro, donde ella y especialmente su novio, Asraf, han ido aislándose hasta el punto de que solo se relacionaban –al menos sin líos– con Tom y Sandra, los únicos que sintieron su marcha.

Ella estaba deseando irse de la casa ya desde hace tiempo. Basta recordar su reacción de fastidio cuando la audiencia decidió en la gala del domingo que permaneciesen en la casa. Pero él quería continuar a toda costa. Y ella, la verdad, hace un poco lo que dice él que hagan. Aunque de vez en cuando –bastante de vez en cuando– discutan.

Los celos de Asraf

Asraf es celoso, y desde que entró el modelo malagueño Efrén –que ahora ya está fuera– intuyó que quizá algo había pasado entre él e Isa Pantoja. Al final, así era. Fue el andaluz el que contó que en una fiesta nocturna acompañó a Chabelita al baño para ayudarle a quitar un mono, que ella no podía sola. Según explicó la hija de la Pantoja, acababa de hacerse una liposucción y estaba sangrando... Que tenía eso que ver con que el muchacho estuviese con ella el baño no lo precisó.

En una gala anterior, la organización montó un «careo» entre Isa P. y Efrén, quien recordó que aquel episodio acabó con un beso. «Lo de beso no lo recuerdo así», precisó ella. Para después añadir:: «No le voy a decir tampoco que esté mintiendo».

Sin embargo, cuando estuvo a solas con Asraf, cambió de versión. Se acordaba y no hubo beso. Es más, narró cómo Efrén había contado que se habían dado un beso, y dramatizó así su contestación: «¿Cómo? ¿Pero qué dices? ¿Estás flipando o qué?». Nada de eso dijo en el careo.

«Yo me acuerdo de toda la noche, y para mí entender eso no pasó», le explicó a su celoso novio, que no acabó de creerse esta versión.

¿Le ha contado Isa a Asraf otra versión?



🔄 Sí

❤️ Nohttps://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte19pic.twitter.com/lTgL5Go5gZ — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 17, 2020

Isa P.: Eso no pasó. Para mí no pasó.

Asraf: ¿Pasó o no pasó?

La conversión, ya en tono de discusión, continuó después: «Yo confío en ti, pero no me puedes decir que no me acuerdo», le dijo a su novia. Incluso se puso un poco «marichulo», que diría cierta ministra: ««Si yo te pido explicaciones, me las das».

Isa P. llora durante su discusión con Asraf - Telecinco

Ayer, Efrén no quiso echar más leña al fuego: «Fueron dos besos en una noche de tontería», resumió en el plató.

Asraf no solo tiene malentendidos con su novia. Se podría decir que va por «La casa fuerte» de malentendido en malentendido. «Contigo no se puede ser buena», lo criticó Marta Peñate, la de «La isla de las tentaciones», que es consciente de que el único modo de ganarse minutos en el «reality» es confrontando con la pareja más famosa. A Isa P. A llamó «mueble», por su poco iniciativa y su dejarse llevar (por Asraf). Ya no se lo podrá decir más, al menos dentro de «La casa fuerte», pues poco después la pareja más mediática del concurso fue expulsada.

El adiós de Chabelita y las lágrimas de Tom

La pareja que tenía que abandonar el «reality» se decidió en una votación entre Isa P. y Asraf y Tom y Sandra, amigos y residentes (en ese momento) en «La casa fuerte». La audiencia decidió que se quedase la pareja nacida en «La isla de las tentaciones».

Las lágrimas de Tom y Sandra por el adiós de Chabelita y Asraf - Telecinco

A Chabelita se le vio primero aliviada, y después llorosa. Pero fueron lágrimas por decir adiós a Tom y a Sandra. «Lo he pasado súper mal, pero estoy súper satisfecha de lo que he hecho», dijo de su paso por el concurso, que ha consistido básicamente en llorar, sufrir y pelearse, que es a fin de cuentas lo que se le pido a un participante en este tipo de programas.

Ahora le aguarda «La casa de los líos». Y aquello sí que puede ser un valle de lágrimas.