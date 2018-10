Carmen Lomana carga contra Jordi Cruz: «Eres injusto conmigo»

Actualizado 22/10/2018 a las 21:31

El pasado domingo vimos como, una vez más, Carmen Lomana protagonizaba un encontronazo con el jurado, especialmente con Jordi Cruz. La aspirante de «MasterChef Celebrity» se llevó un buen rapapolvo del jurado por la desidia y el desinterés con el que preparó su plato en la prueba por equipos. Lomana puso demasiadas huevas de salmón, lo que hacía imposible comerlo. «Esto es una falta de respeto a la prueba. Parece que no te importa esto». La concursante no se calló la boca: «¿Y qué queréis que haga? ¿que me ponga a llorar, a tirarme de los pelos y a montar teatro?», espetó Samantha visiblemente enfadada.

Fue enctonces cuando Jordi Cruz intervino en la conversación con unas palabras muy duras: «¿Y encima te ríes? Me parece que no tienes interés. Ya es suficiente, no quiero que hagas teatro ninguno. Quiero ver si te interesa "MasterChef" y si no, te vas a la calle». Todavía tuvo energías Lomana para replicar que es «muy humilde». «Pues no se nota», le cortó Samanta. Sin embargo, esta discusión no quedó ahí.

Carmen Lomana utilizó su perfil de Twitter para poder contestar a los jueces de «MasterChef Celebrity» e intentar demostrar que Jordi Cruz le tiene manía. «Estoy hasta moño de Jordi me deje la piel hice el puré las setas la vinagreta y cocine todo incluido pelar los espárragos. Jordi Cruz eres injusto conmigo y sabes que me deje la piel», aseguró la celebrity. «¿Cómo he podido aguantar tanto? No lo entiendo... ¡Qué paciencia entre los Chef y la perversa de Antonia!» continuó.

A medianoche, sus tweets dejaron de recoger quejas por mostrar una clara petición: «¡Qué ganas de que me eliminen ya no puedo más de verdad!». Incluso, la aspirante de «MasterChef Celebrity» se permitió el lujo que cuestionar la «doble moral» de los jueces. «Estoy harta de la guasita y la mala intención con el chofer cuando los chefs tienen súper coches, maseratis, etc... cuanta doble moral», dijo.

Estoy harta de la guasita y la mala intención con el chofer cuando los chefs tienen súper coches, maseratis etc ... cuanta doble moral — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 21 de octubre de 2018

El enfrentamiento con Jordi Cruz no fue el único para Carmen Lomana. La pasada noche del domingo volvimos a ver como se enfrentaba con Antonia Dell'Atte. Esta vez en la prueba de exteriores. «Tú calla ya que nadie te ha pedido opinión», le dijo sin reparo Lomana a la italiana.