Carme Chaparro corta una entrevista con el denominado «chino franquista» por sus insultos

Actualizado 12/06/2019 a las 09:22

Chen Xiangwei, el denominado «chino franquista» de Madrid debido a su defensa a ultranza de Franco y cuyo bar, «La oliva», está repleto de simbología franquista, se convirtió en protagonista este martes de «Cuatro al día», el programa que la periodista Carme Chaparro pilota en las tardes de Cuatro, debido a su excesiva verborrea, que incomodó a la presentadora hasta el punto de tener que dar por finiquitada la entrevista.

Visiblemente exaltado, Chen Xiangwei criticó en el programa de Cuatro la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Al respecto, Xiangwei aseguró que Franco hizo a España «el mejor país de Europa» y se dedicó a lanzar todo tipo de improperios a algunos de los tertulianos que cada tarde rodean a Chaparro, como Cristina Fallarás.

«Entiendo que está muy exaltado, pero aquí no se utilizan palabras que suenan mal. Un poco de calma y de tranquilidad y respeto», se apresuró a zanjar Carme Chaparro la conversación. «Hoy en día los p**** políticos no hacen nada», continuó gritando el dueño del bar «La oliva». «Se acabó. Terminamos esta entrevista porque, que una persona de 41 años que no es española nos quiera dar lecciones sobre lo que es o no el franquismo...», reflexionó Chaparro.

Las apariciones de Chen Xiangwei en los medios son más que habituales. «Espejo Público» o «El Programa de Ana Rosa» también ha dado cobijo al ciudadano y su bar, de hecho, es ya escenario habitual para reporteros en busca de declaraciones jugosas. En marzo de este mismo año, Chen Xiangwei relató en «Espejo Público» que había sido víctima de una agresión en el centro de Madrid. «El odio de la gente que odia la historia de España y odia a Franco», dijo entonces en el programa de Susanna Griso. «No quiero que en España pase como en Venezuela. Los políticos de la izquierda son los malos», recalcó.