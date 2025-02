Por qué Carlota Corredera no es la presentadora adecuada para algunos espectadores de «Sálvame»

«Te puedo asegurar [que sé] perfectamente lo que son los titulares, los cebos , el humo, cómo exageramos, el juego que damos y lo que vendemos. Sé perfectamente cuál es el juego de este programa ["Sálvame"] porque este programa, entre otras cosas, lo arranqué yo con Raúl Priet o . Entonces conozco perfectamente el juego». Así de contundente fue Carlota Corredera (46) el pasado lunes por la tarde en Telecinco cuando su compañera, la también periodista Gema López (49), criticó las formas en que habían informado sobre el ya desmentido proyecto cinematográfico de Santiago Segura y la familia Campos .

La viguesa, también al frente de «Hormigas Blancas 2020» este verano, se negaba a que calase la idea de que en «Sálvame» manipulan las informaciones. No fue la única polémica que protagonizó esa tarde la gallega, ahora máxima titular de «Sálvame» con Jorge Javier Vázquez de vacaciones y Paz Padilla ausente tras la muerte de su marido.

Mientras hablaba sobre la manifestación «anti-coronavirus» ( y la involucración de Miguel Bosé ) del pasado domingo en la plaza de Colón de Madrid, Corredera pidió a los usuarios de internet que no empleasen la palabra «subnormales» para referirse a los manifestantes. « El término hay que borrarlo de nuestro lenguaje . La gente con síndrome de Down lleva mucho tiempo luchando por integrarse y, de verdad, no faltemos el respeto a la gente que padece esta enfermedad», dijo entonces.

Los espectadores activos en Twitter no daban crédito con las dos salidas de tono de la presentadora. Su excesivo protagonismo -habla más que los propios colaboradores- suelen ser las principales críticas de los espectadores de «Sálvame» hacia Corredera; también su feminismo -escribió un libro sobre ello, «Hablemos de nosotras», con Cristina Cifuentes como entrevistada- pese a que luego deje pasar por alto muchos comentarios machistas de compañeros como Rafa Mora .

Lo que es innegable es que la gallega es algo más que la presentadora de turno de un formato longevo que funciona como un reloj a pesar del baile de conductores. Ejemplo de ello fue su último cumpleaños, el pasado 21 de julio, cuando el alcalde de Vigo, Abel Caballero , acudió a los estudios de Mediaset España en Madrid para darle una sorpresa a la «Viguesa Distinguida 2020».

Carlota Corredera (izquierda) y Abel Caballero (derecha), en «Sálvame» el pasado julio Mediaset España/Telecinco

El político incluso le cantó el «Cumpleaños feliz» en inglés. «La única persona que le ha hecho callar», bromeó Lydia Lozano , amiga de la presentadora. « ¿Sabes qué pasa? Hay gente que me dice que soy muy pesada... en general », continuó entre lágrimas. «Bueno, un poco, a veces, sí», se escuchó entonces por detrás a María Patiño . Corredera se refería a lo mucho que habla de su ciudad natal. «Le estás dejando hablar mucho», volvió a bromear su amiga «Lidi» minutos después y dejó caer que la presentadora podría hacer cinco horas de «Sálvame» ella sola.

Ascenso televisivo

Durante la visita del alcalde al plató, la periodista recordó que la oportunidad de estar «hoy en Madrid» se la dio el periódico «La voz de Galicia», donde empezó a trabajar tras licenciarse en Periodismo. Tras su paso por la prensa escrita, saltó a la televisión nacional en «Sabor a ti» , el magacín vespertino de Antena 3 presentado por Ana Rosa Quintana , donde llegó a ser subdirectora en su último año de emisión (2003-04).

Carlota Corredera en «Sálvame» (izquierda) y «TNT» (derecha) Mediaset España/Telecinco

Fue cuando la «rescató» la productora La Fábrica de la Tele para dirigir el late night de Telecinco «TNT», donde ya se dejó ver delante de las cámaras versionando a Shakira ; desde entonces estuvo detrás de las cámaras de otros formatos como «La noria», «Hormigas blancas» y «Sálvame», primero en su versión diaria junto a Raúl Prieto, y después en horario de máxima audiencia. Fue en «Sálvame» precisamente donde Corredera conoció a su actual marido desde 2013, con el que tiene una hija, el cámara Carlos de la Maza . De ella se decía que «sabía escuchar» y su capacidad para rebajar la tensión .

Un año después, en septiembre de 2014, Corredera probaba suerte como presentadora ocasional de la versión diaria por la ausencia de Jorge Javier Vázquez, todavía de vacaciones. «Paz Padilla, antes de irme de vacaciones, me dijo "tampoco hace falta que lo hagas muy bien" (...) Jorge vuelve mañana y me ha dicho " me hace mucha ilusión que lo hagas tú, pero, tranquilita, sólo hoy.... sólo hoy », contó nerviosa.