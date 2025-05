María Isabel: «Siempre he querido ser concursante de "Tu cara me suena"»

Posado oficial de María Isabel como concursante de «Tu cara me suena»

Tu cara me suena

Este viernes (22.00), Antena 3 estrena su octava temporada de «Tu cara me suena» . El formato de imitaciones, conducido por Manel Fuentes, regresa al prime time con una renovada lista de concursantes , entre las que se encuentra María Isabel . La ganadora de «Eurovisión Junior 2004» con el tema «Antes muerta que sencilla» llega llena de ilusión por su nueva aventura televisva.

Para la cantante, esta no es la primera vez que se sube al escenario del plató, ya que en la cuarta edición hizo una imitación de Rihanna, una actuación que recuerda «con muchísimos nervios pero me lo pasé muy bien». Y es que el objetivo de la ayamontina no pasa por ganar el programa, sino por aprender, disfrutar y poder llevar algo de dinero a la protectora de animales de la que es voluntaria.

«Me gustaría poder imitar a Bob Marley»