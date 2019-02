El capricho de Alaska como «invitada premium» de «El Hormiguero»

Actualizado 13/02/2019 a las 23:21

Este miércoles visitó «El Hormiguero» Alaska, que presentó el nuevo disco de Fangoria que sale a la venta el 15 de febrero. El álbum se titula «Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000», y contiene dos temas inéditos y trece versiones de canciones como «Historias de amor de OBK». Además, la veterana artista ofrecerá dos conciertos de presentación en Madrid y Barcelona con motivo del treinta aniversario de la formación del grupo.

Al poco de empezar Alaska le contó a Pablo Motos que «antes, cuando hacías un programa o una canción, podía llegarte una carta de un tío que te llamaba tonto, pero es que ahora te llegan críticas así a todas horas por esa inmediatez que no sabemos muy bien a qué corresponde». El presentador se mostró de acuerdo con ella y le confió, irónicamente, que «hay días en los que antes de hacer el programa ya ma están criticando por las redes».

Luego pusieron el último videoclip de Alaska, en el que aparecen muchos elementos de terror, y Motos le preguntó por el significado de la muerte y el esqueleto en México, país del que es oriunda Alaska. «Allí la muerte la vivimos de una forma menos seria y más festiva», explicó. Llegaba el momento de hacer una primera pausa publicitaria pero Alaska interrumpió a Motos para hacer valer sus derechos como invitada premium de «El hormiguero». «Quiero unas patatas fritas», dijo Alaska ganándose el aplauso del público. A la vuelta de la publicidad, la cantante tenía sobre la mesa un plato con sus patatas.

Motos se interesó por el estado de salud de Mario Vaquerizo, que desde hace unas semanas padece dolores de espalda. «Está recuperándose», contó la invitada, «Ahora le toca la rehabilitación, tendrá que hacer pilates y, cuando esté con las Nancys Rubias, calentar antes de salir a cantar». Añadió también entre risas que «ha perdido apetito, está que no se le puede tocar...Pero no ha dejado de beber cerveza, no está tan mal».