Candela Acevedo, tercera expulsada de «GH DUO»

Actualizado 01/02/2019 a las 01:17

Telecinco emitió este jueves la quinta gala de «Gran Hermano Dúo», un spin off del popular reality de Telecinco en el que los concursantes entran a la casa por parejas. En la gala de esta semana tuvo lugar la tercera expulsión de la temporada y una nueva ronda de nominaciones, que en esta ocasión será cara a cara. La nueva edición del programa está arrasando y la última gala anotó un 22.7% de cuota de share, lo que significa un total de 2.488.000 espectadores. Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, recordó al comienzo de la gala quienes eran las concursantes que se jugaban la permanencia en la casa: María Jesús y Candela.

Como ya viene siendo habitual, Jorge Javier quiso empezar el programa hablando de Albalá y Suescun, que de nuevo se han ocultado bajo su edredón para tener tratos íntimos. A la madre de Albalá, presentó en plató, no le gustó nada lo que veía: «Le diría a Alejandro que se deje de tanto flower power».

Luego pasaron a tratar la relación entre María Jesús y Julio Ruz, que sube y baja como una montaña rusa. Esta misma semana compartían una cena romántica tras varios días de pelea, pero otra vez han recaído en una mala racha. Julio leyó unas palabras en el blog de María Jesús que le «hicieron daño». Durante un rato estuvo siguiendo a su expareja por la casa para hablar con ella y María Jesús le evitaba. «¡Estate quietecito! ¡Estate quietecito!», le gritaba Ylenia. Luego se metió de por medio Antonio Tejada, que acusó a Julio de agarrar a María Jesús por el brazo. El tema acabó zanjándose y JJ mostró los porcentajes ciegos: 39'7% y 60'3%.

El pasado martes Kiko Rivera e Irene Rosales, cuya hija cumplía un año ese día, pudieron contactar con ella para felicitarla. Esto ha generado incomodidad en la casa, especialmente entre Fortu y Yoli, que creen que en la organización hay favoritismo hacia Rivera y Rosales. «Claro, como los demás no somos "Pantojos"», dijo Yoli. Al hijo de Isabel Pantoja le cabreó mucho y se enzarzó en una pelea con el que llamó «rockero de los cojones».

Tras más dimes y diretes llegó el momento de conocer el nombre de la expulsada. La audiencia decidió echar a Candela, y María Jesús no acababa de creérselo. De hecho, desde que salió nominada el jueves pasado ella estaba convencida de que sería la expulsada. Julio Ruz la recibió con los brazos abiertos, pues incluso había llegado a amenazar con irse si María Jesús era expulsada. Tras la expulsión de Candela su pareja en el concurso, Antonio Tejado, pasa a formar pareja con Juan Miguel, que se quedó solo tras la expulsión de Yulena.

De vuelta el debate en plató Paz, la madre de Albalá, se puso a discutir con Maite Galdeano a cuento de la relación de sus hijos. La primera le aconsejó a la madre de Suescun que necesitaba «vivir el presente, porque no estás viviendo tu vida». Ahí Galdeano se plantó y le recordó a Paz que estaban «hablando de nuestros hijos no de nuestras vidas». Pero pese a lo que ha pasado entre ellos, Sofía le dijo a su expareja que estaba «cansada de todo. Creo que no era el momento de venir aquí».

Una semana más, tuvo lugar el juego de jefes, que en esta ocasión fue una especie de juego de las sillas. Los ganadores resultaron ser Kiko Rivera e Irene Rosales, «los Pantojos», que se hacen así con el dormitorio VIP de la casa hasta la próxima gala.