Campanadas 2020 La entrevista más dura de Igartiburu a Ana Obregón antes de las Campanadas: «Lloramos un rato» La presentadora de TVE compartió lo difícil que fue entrevistar a la que será su compañera durante las Campanadas de este trágico 2020

A diferencia de Cristina Pedroche, que presenta esta noche las Campanadas junto a Alberto Chicote por quinto año consecutivo, algunas no tienen reparos en hablar de sus vestidos antes de despedir el fatídico 2020.

Anne Igartiburu, todo un clásico de TVE en el balcón de la Puerta del Sol, dirá adiós a un año horrible inaugurando una nueva etapa. Por primera vez, se comerá las uvas frente a un público virtual y lo hará junto a una mujer, algo inédito en la cadena pública en toda su historia. Lo hará con Ana Obregón, todo un sueño hecho realidad para la presentadora de «Corazón»: «Era algo que siempre había querido que hubiera dos mujeres ahí, si hubiera podido habría escogido a Ana Obregón o Raffaela Carrà que me gusta mucho y la quiero. Pero feliz con Ana [Obregón], ella es TVE y TVE es Ana García Obregón y más este año que me parece loable».

Igartiburu enseño a sus compañeros de «La hora de la 1» el vestido que lucirá durante las Campanadas, diseñado por Lorenzo Caprile. «Oh, wow, es espectacular. Pareces una sirena roja, qué figurón tienes», le dijeron Boris Izaguirre y Nieves Herrero.

Pero el gran reclamo de esta Nochevieja es el regreso de Ana Obregón a la televisión, a la que fue su casa con «Ana y los siete» o «¿Qué apostamos». No estará su amigo Ramón García ni su mítica capa para despedir junto a ella este año trágico en el que ha perdido a su hijo, pero sí Igartiburu, que la entrevistó en lo que definió como «el trabajo más duro que he hecho». «Fue duro porque la conozco, porque llevábamos horas rodando con ella, porque la quiero y la sientes muy tuya. Saber que ella está guardando fuerzas me emocionó mucho», aseguró la vasca.

Preguntada por qué harán al terminarse las uvas en las Campanadas y, sobre todo, cómo se sobrepondrán a la emoción, la Igartiburu ha asegurado: «Creo que nos vamos a abrazar con la mirada, con la energía. Ana Obregón va a estar entregada. Lloramos un rato, sí, pero a lo que estamos: empezar el año con fuerza sin olvidar todo lo que hemos aprendido».