El alarmante cambio físico de Russell Crowe

Actualizado 29/07/2018 a las 15:39

Russell Crowe, el que fuera uno de los actores más atractivos de Hollywood, ha demostrado que puede ser también uno de los más versátiles. El protagonista de «Gladiator» ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece peinándose una media melena y una larga barba blanca mientras entona la canción cristiana «Sweet By-and-By».

The actor prepares Una publicación compartida de Russell Crowe (@russellcrowe) el 22 Jul, 2018 a las 5:06 PDT

Sin embargo, este cambio físico no es fruto de ninguna excéntrica moda, sino que responde a motivos laborales, como se deduce de la leyenda que acompaña al vídeo: «El actor se prepara». Este «look» correspondería al de Harry Power, protagonista de «The True History of the Kelly Gang», una cinta ambientada en el siglo XIX que cuenta la historia de un bandolero inglés que fue enviado como prisionero a Australia (por esas épocas era una colonia a la que el gobierno enviaba a los prisioneros) y se convirtió en uno de los criminales más peligrosos y buscados del momento, así como maestro de Ned Kelly, otro de los criminales australianos más conocidos.

El otro proyecto del actor es«The Loudest Voice in the Room», una película para la cadena de televisión Showtime dirigida por Tom McCarthy sobre Roger Ailes, el fundador de Fox News que encumbró a Trump y fue destituido por un caso relacionado con el acoso sexual.