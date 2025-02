¿En qué ha cambiado el «Pasapalabra» de Roberto Leal del de Christian Gálvez?

El mayor reto de «Pasapalabra» en su nueva etapa tenía y tiene que ver con su audiencia. «Queremos que la gente que era fiel al programa, se asome y vea que sigue manteniendo la esencia, que es el formato que ama. Aunque ha tenido un cambio de look . El plató es nuevo, el presentador también y, por las circunstancias, no tenemos público», explicó Roberto Leal, encargado de dirigir el programa en Antena 3, a este periódico.

Con el primer vistazo al «Pasapalabra» de esta nueva etapa, se puede ver la evolución que ha experimentado. Los grafismos son nuevos y la sintonía también; sin embargo, mantienen una conexión con los desarrollados anteriormente para que el público no se extrañe demasiado al verlos o al escucharla. Además, el equipo del programa, que sigue siendo el mismo, ha desarrollado un nuevo plató en el que ha querido incorporar nuevos avances tecnológicos.

Más gadgets

Roberto Leal tendrá que apañárselas con una tableta en lugar del sinfín de cartulinas que acompañaban a Christian Gálvez cada tarde. El andaluz es consciente del alto nivel que siempre ha demostrado su compañero de profesión y aquellos que le precedieron a este. Por suerte, cuenta con el apoyo de Gálvez, quien se puso en contacto con él cuando conoció la noticia de que sería Leal quien le sustituiría. «Me mandó un mensaje muy bonito y me deseó mucha suerte. Me habló del equipo y me dijo que lo íbamos a hacer fenomenal. Me dio mucha alegría leer esas palabras de él. Creo que fue un gesto muy bonito por su parte. Le tengo mucho respeto como compañero», comento el sevillano.

El nuevo presentador de «Pasapalabra» no solo encandiló a los presentes en el estreno, también supo poner en su sitio a los invitados que se pasaron de enérgicos. Leal ha encajado a la perfección en su nueva labor, y es algo que la prensa ha reconocido rápidamente. El andaluz tiene todas las papeletas para convertirse en uno de más de la familia y hacer compañía a muchos durante la semana.

Mismo espíritu

Sin embargo, lo que han querido mantener intacto es el esquema que seguía el programa presentado por Christian Gálvez. Después de visualizar una de las últimas entregas de este en Telecinco, emitida el 30 de septiembre de 2019, se puede apreciar que los retos son los mismos que los que podremos ver a partir del próximo 18 de mayo en Antena 3. «Las pruebas son las que ya hemos visto hasta ahora, empezando por la Silla Azul y terminando por El Rosco», comenta Jorge Pérez, productor ejecutivo en Atresmedia, durante la presentación de este nuevo «Pasapalabra».

Los concursantes comenzarán su andadura en el concurso -como ya ocurría en Telecinco- con la Silla Azul, donde dos de ellos se enfrentarán para conseguir un asiento en la mesa del concurso. Al segundo fallo, el concursante queda eliminado y el otro pasa a concursar con el ganador del programa anterior. Una vez identificados las dos personas que van a concursar esa tarde, comienza la segunda fase, donde conseguirán los segundos que luego utilizarán en El Rosco y que estará compuesta por los siguientes retos:

«Una de cuatro»

Nuestros equipos se enfrentan a una batería de preguntas con cuatro opciones de respuesta. El objetivo es adivinar qué opción es la correcta. Tanto si aciertan como si fallan, la respuesta correcta desaparece, y aparece en su lugar una nueva opción y una nueva pregunta. Si fallan, el turno pasa al compañero. Por cada acierto, suman dos segundos en los marcadores.

La Pista

El objetivo es identificar una canción, dando el título exacto o cantando el estribillo. Para ello, hay cinco pistas diferentes. Cuantas menos pistas utilicen, más segundos consigue. Para responder hay que darle al pulsador y hay rebote.

Sopa de letras

En la pantalla aparece una sopa de letras. En ella, hay que buscar tres palabras relacionadas con un tema. Si pasan palabra contará como fallo. Al quinto fallo, el panel queda invalidado y pasamos a uno nuevo. Por cada panel completo, suman 5 segundos al marcador.

¿Dónde están?

Hay que resolver un panel con 9 casillas numeradas. Antes de empezar a jugar se muestran durante 2 segundos las palabras que esconden los 9 números para que intentéis memorizar bajo qué número se esconde cada palabra. Si aciertan, la palabra queda destapada y seguís jugando. Si fallan, el turno pasa al compañero, que tendrá que empezar de cero con todas las palabras tapadas. Gana 10 segundos el equipo con más palabras destapadas al acabar el tiempo. Si completan el panel, se llevan 20 segundos.

Para concluir el programa tendrán que superar El Rosco con los segundos que hayan acumulado en las pruebas anteriormente citadas. Algo que ya hacían en la versión anterior del programa. De momento, el bote comenzará en los 100.000 euros e irá subiendo día a día, hasta que uno de los concursantes sea capaz de responder correctamente a todas las letras que componen la prueba final de «Pasapalabra» .