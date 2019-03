Actualizado 12/03/2019 a las 22:37

Como cada día de lunes a jueves, «El hormiguero» volvió este martes a las noches de Antena 3. Lo hizo con la visita de la actriz Carmen Maura, que llegó al programa de Pablo Motos para hablar acerca de «La Golondrina», su nueva obra de teatro que estará en Madrid hasta el 7 de mayo.

Nada más iniciar la entrevista, el presentador preguntó a la intérprete por el desarrollo de la obra. «Todo va muy bien y la gira va genial. Eso sí, había días que teníamos que dejar espacio en la función para que la gente llorase», afirmó Maura, que habló acerca de su papel y sobre su «vocación» maternal en la vida real. «En la obra yo interpreto a una madre, pero una madre genial, porque yo vocación de madre nunca he tenido. Perdonad hijos, aunque bueno... ellos ya lo saben. Antes, si no te quedabas preñada enseguida te miraban mal», afirmó la actriz en ese sentido, antes de prodigarse más acerca de la obra. «A la salida, mucha gente me dice que les ha gustado mucho. Se sale con muchas ganas de comunicarse con la gente», remarcó en «El hormiguero».

Instantes después, el presentador quiso ahondar en la vida personal de la actriz. «Por un lado eres brillante y por otro valiente. ¿Hay que perdonar siempre?», le preguntó. «Bueno, yo soy muy positiva. Además, soy malísima con la memoria. He llegado a estar hablando con alguien y que me recuerde mi representante que me llevaba mal con él. Y bueno... en mi época más loca, es mucho peor aún», recalcó la actriz. «Aunque bueno, lo mejor en ese sentido es que me olvido de lo negativo. Y todo lo que sea negativo, no te viene nada bien», agregó.

A ese respecto, Motos quiso añadir algo. «A mí me pasa algo similar, en especial cuando me encuentro con alguien que me hizo sentir mal. Pero luego piensas que el rencor no es tan malo. De hecho, una vez oí a Falete decir que cuando no tenía ganas de actuar, se acordaaba de la gente que le odiaba y salía a hacerlo muy bien solo para joderlo. Y bueno, es una manera buena de afrontar las cosas», explicó el presentador, que se llevó la ovación del público de «El hormiguero».

Más allá de ello, Maura también quiso hablar acerca de sus proyectos cinematográficos e incluso tuvo tiempo para referirse a Pedro Almodóvar y a su relación con él. «Ahora no tenemos trato e intento no hablar acerca de él. De hecho, alguna vez lo he hecho y se ha enfadado. A veces, le da importancia a cosas a la que yo no se las doy. Yo creo que sea feliz, porque se lo merece», dijo sobre el cineasta.

Al respecto de las películas del director, Maura hizo hincapié en la censura que existe a día de hoy. «Hoy no se podría hacer "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón", porque te llamarían machista. Estamos perdiendo la libertad. En la época de la "Movida", recuerdo que cada uno hacía lo que le daba la gana», recalcó, antes de referirse implícitamente a las polémicas declaraciones que hizo hace unas semanas acerca de Cataluña. «Yo últimamente me la he cargado...», afirmó, antes de hablar expresamente de aquella comentada entrevista de la actriz con «El país». «Yo no tengo problema en hablar, y entonces llegaron las trtes de la tarde, me dieron una Coca-Cola y un pinchito, me pusieron delante a un periodista inteligente... y lo que salió por esta boquita...», enfatizó la intérprete.

«Últimamente, es que con cualquier cosa que digas se lía», consideró Motos a ese respecto, antes de preguntar a su entrevistada por el «nivel de los políticos» españoles de cara a las próximas elecciones generales, municipales y autonómicas. Como no podía ser de otro modo, Maura no se cortó «Bajísimo. Me parece que son unos maleducados impresionantes. No tienen educación. Todo consiste en poner a parir al de enfrente. En vez de asumir sus errores, se dedican a atacar a los demás», aseveró, antes de proponer una solución a los conflictos de los dirigentes. «Una idea sería que no cobrasen [los políticos] hasta que no arreglasen un tema. Al fin y al cabo, es una empresa y hay que tener vocación para dedicarse a este trabajo. O les dejamos con un sueldo mínimo, pero nada más. Pero si no cobrasen, duraría una semana el problema en cuestión. Cada uno tiene que hacer su trabajo», recalcó.

Motos aplaudió su propuesta. «Me has dejado loco con tu idea», afirmó, antes de coincidir con la intérprete. «Yo si estoy por debajo de la media de la cadena dos semanas me pueden echar. Sencillo», remarcó en su programa.