«Big Brother», 20 años del nacimiento de una nueva forma de entender la televisión

Actualizado 15/09/2019 a las 00:59

El 16 de septiembre de 1999, los telespectadores holandeses disfrutaron del estreno de un nuevo formato: «Big Brother». No se parecía a nada de lo que había visto hasta entonces en la televisión. Por primera vez, los protagonistas no eran cantantes o actores de moda. Ni siquiera eran los famosos que ocupaban normalmente los platós. Un grupo de gente anónima sería quien protagonizaría una de las grandes apuestas de la nueva temporada televisiva, la misma que se convertiría en un fenómeno mundial y definiría el concepto de «telerrealidad». «“Gran Hermano” no solo revolucionó la forma de hacer la televisión, también cambió la forma de consumirla y comentarla. Y 20 años después sigue haciéndolo», asegura Álvaro Díaz, productor ejecutivo del formato en España.

El proyecto tardó más de dos años en sacarse adelante. John de Mol y su equipo trabajaron durante ese tiempo para redactar un documento conocido como la «biblia de Gran Hermano», en cuyas páginas se establecen todos los posibles imprevistos que pueden ocurrir en el programa, por imposibles que parezcan. «Los creadores de Gran Hermano se encerraron durante meses en una redacción para crearlo. Tuve la oportunidad de traducir al español la primera biblia del programa y, mientras lo hacía, me sorprendió lo bueno que era, “Gran Hermano” era una increíble fábrica de construir contenidos», recuerda Pepa Álvaro, directora de casting de Gran Hermano y de otros programas que ha producido Zeppelin.

Riesgos

«Todo era muy nuevo y muy difícil de abordar. Por mucho que existiera un esquema que seguir, los concursantes siempre hacían algo inesperado. No tenían ninguna indicación, solo se les decía cuándo tenían que nominar y qué pruebas debían hacer para conseguir comida y que así la convivencia tuviera una finalidad para ellos. No había guionista que superara la realidad de la casa», añade Jaime Guerra, actual director de la División de Producción de Mediaset España y subdirector de las galas de prime time del primer «GH». Se trataba de un formato arriesgado. Para darle forma al reality show, De Mol fundó su propia productora: Endemol.

Con las bases asentadas y el planteamiento del programa desarrollado, estaban preparados para poner en marcha el proyecto, pero necesitaban un nombre. La primera opción que plantearon fue «De Gouden Kooi» (La jaula dorada, en español), pero consideraron que necesitaban algo más atractivo. Finalmente rebuscaron entre las páginas de la novela George Orwell «1984» y se toparon con «Big Brother», o como se conoce en España: «Gran Hermano», el líder que todo lo ve en la distópica Oceanía. «Nuestro trabajo desde el principio era, como en cualquier otro Gran Hermano, mostrar todo lo que allí pasara», puntualiza Guerra.

Finalmente, De Mol sí que utilizó este nombre para otro reality. En 2006, cuando parecía que el público holandés se había cansado de «Big Brother», lanzaron «De Gouden Kooi». A diferencia del reality que fue adaptado en España —en el que no se permite violencia verbal ni física—, en esta nueva versión no había límites. Además, la duración se alargó de 90 días a 451; es decir, los concursantes pasaron más de un año en una mansión en la que todo valía mientras estaban aislados de la realidad. La tensión llegó a ser tal que en los últimos meses el programa decidió incorporar un árbitro entre los concursantes. El ganador, Jaap Amesz, se hizo con más de un millón de euros.

Precedentes

El proyecto de John de Mol no se entiende sin el experimento Biosfera 2, que tuvo lugar en el desierto de Arizona, concretamente en la pequeña localidad de Oracle. En 1991, un grupo de ocho personas descubrió lo complicado que es convivir aislados bajo una bóveda geodésica de acero y vidrio hermético que simulaba el medio ambiente de la Tierra. Durante dos años estudiaron su comportamiento y su supervivencia en un ecosistema cerrado (pensando en una posible colonización espacial).

«Big Brother» añadió la ausencia de privacidad inspirándose en «The Real World». El programa de la MTV, que comenzó a emitirse en 1992, mostró la posibilidad de grabar a personas anónimas y desconocidas entre sí, conviviendo durante un periodo largo de tiempo. Mientras, la competencia sumó esta opción en el programa sueco «Expedition Robinson», que ya mostraba la obligación de luchar unos contra otros para evitar así la eliminación.

Los precedentes que había hasta el momento habían durado mucho más que lo que acostumbra el reality show que en España emite Telecinco. «Creímos que 90 era el tiempo adecuado y prudencial para hacer la prueba. No es lo mismo entrar en una casa sabiendo que vas a estar aislado una o dos semanas. Queríamos que los concursantes entraran al juego y perdieran la noción del tiempo. Por eso no tienen ni reloj ni calendario dentro de la casa. Queríamos que vivieran sin preocupaciones», cuenta Guerra.

A España llegó apenas unos meses después, el 23 de abril de 2000. Fue el segundo país que le hizo un hueco al reality show en su parrilla televisiva. «Recibí una llamada de Pilar Blasco para trabajar en un proyecto nuevo, del que nunca había oído hablar. Cuando vimos las primeras imágenes que llegaban desde Holanda, nos sorprendieron muchísimo. Nos dimos cuenta de que no estábamos ante nuevo programa, estábamos ante un nuevo género», reconoce Guerra. Durante la primera edición de «Gran Hermano» también se descubrió un nuevo lenguaje que la sociedad aceptó como suyo. «Pedro Rodríguez –guionista de la primera edición– creó frases que ahora utilizamos en nuestro día a día. Ahora, bromeamos con “la audiencia ha decidido” y si decimos “confesionario” no nos solemos referir al de una iglesia», recuerda emocionado.

La primera edición de «Gran Hermano» se convirtió en un fenómeno que reunía a familias enteras frente al televisor. «Hicimos que la audiencia fuese partícipe de todo lo que estaba pasando dentro de la casa (y lo seguimos haciendo)», asegura Guerra.

«Todo el mundo la vio. Incluso la gente que reniega del formato te dice eso de “Yo vi la primera edición porque me parecía un experimento sociológico interesante”. La final de “Gran Hermano” marcó un 70,8 % de cuota de pantalla y todo el mundo tenía una opinión del programa. El formato traspasó la pantalla y se convirtió en todo un fenómeno social», añade Díaz, quien empezó a trabajar de becario en «GH3».

Secreto

Veinte años después, «Gran Hermano» sigue siendo líder de audiencia tanto en España como fuera de ella. Aunque en su país natal dejó de emitirse en 2006, el formato sigue cautivando a más de la mitad de los países en los que se replicó. Su secreto: «Cada edición es única, año tras año presentamos al espectador una «serie de la vida real», con personajes reales, que nunca han convivido juntos y cuyas historias dentro de la casa de “Gran Hermano” son únicas e irrepetibles. Por otro lado, cada año nos reinventamos y buscamos nuevos giros que sorprendan al espectador», concluye Álvaro.