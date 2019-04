Bronca monumental en «Sálvame»: «¡No me levantes la mano!»

Actualizado 10/04/2019 a las 10:26

Momentos realmente tensos los que se viven en «Sálvame» en las últimas semanas. Chelo García Cortés, una de las colaboradoras más criticadas del espacio de Telecinco, está en el blanco de todas las miradas tras desvelarse la supuesta deuda a la que la periodista debería hacer frente y, debido a la cual, se convertirá en concursante de «Supervivientes», donde acudirá junto a Isabel Pantoja, en otro tiempo una amiga inseparable con la que rompió su relación hace ya algunos años.

El pasado sábado, Chelo García Cortés acudió junto a su pareja a «Sábado Deluxe» en lo que fue, sin lugar a dudas, una entrevista inédita y con la que el público pudo conocer a la desconocida compañera de la periodista. No gustó a los espectadores, ni tampoco a los colaboradores de «Sálvame», que Marta Roca acudiera al programa a contar sus penurias económicas con un look valorado en 50.000 euros. Este martes, el atuendo de Roca fue de nuevo uno de los temas a comentar en el programa de Telecinco y se convirtió, además, en la causa principal de una monumental bronca entre Chelo García Cortés y Mila Ximénez.

«¿Te debo algo?», preguntó Chelo a Mila indignada tras las críticas a su pareja. «No, pero me lo has pedido. ¡Chulerías ninguna! y a mi no me levantes la mano». El enfrentamiento subió de tono por momentos y terminó con la veterana periodista derrumbada y estallando en llanto: «Ya está bien toda esta sarta de mentiras. Se acabó». La tensión fue tal que incluso la presentadora del espacio, Paz Padilla, terminó llorando. «Con mi dinero, cuando lo tenía, compro lo que me da la gana», espetó Chelo . «No puedes ir pidiendo dinero a gente y luego tener un reloj de 20.000 euros en tu casa», contestó Mila Ximénez indignada.

Marta Roca y Chelo García Cortés contrajeron matrimonio en una ceremonia civil en el año 2005, pero su relación comenzó hace más de 29 años. Chelo la define como «el gran apoyo de mi vida y tal y como asegura una revista, «se complementan y se llevan a la perfección». Ambas comparten hogar en un chalet, en el que conviven siempre que sus respectivos trabajos no les obliguen a separarse.