Bronca entre Manolo Lama y Juanma Castaño por su salida de Cuatro: «Te sentaste en mi silla»

Actualizado 20/11/2019 a las 10:24

Los periodistas Manolo Lama y Juanma Castaño protagonizaron esta semana un agrio enfrentamiento en «El Partidazo de Cope» a raíz de la noticia deportiva de la semana: el regreso de Luis Enrique a la selección española de fútbol. Castaño, que defendía el regreso del asturiano al conjunto nacional, chocó con Manolo Lama, quien valoró negativamente el comportamiento de la Federación Española de Fútbol con Robert Moreno. «Lo que ha ocurrido es una grandísima noticia», argumentaba Castaño. «El seleccionador está en su derecho de sentirse engañado», dijo Lama quien, de paso, pidió a su compañero que dejara de «hablar en nombre de los demás».

La charla nocturna se fue calentando y Lama afirmó estar «indignado» con la situación de Robert Moreno. «Se han reído de él, le han hecho salir en rueda de prensa a hacer el ridículo», continuó el periodista en Cope. Poco a poco, la conversación trascendió del terreno deportivo y Lama no dudó en hablar con Juanma Castaño de temas profesionales: «Deja hablar a los demás y no grites», pidió Castaño. «Te enfadas a la primera», prosiguió el periodista.

En un momento del debate en Cope, Castaño quiso poner en situación a Manolo Lama y preguntarle qué pasaría si, algún día, tuviera que ausentarse de su trabajo por motivos personales. «Ya falté y, al día siguiente, te sentaste en mi sitio», recriminó Lama al periodista. «Fue al año siguiente», recordó entonces Castaño. Manolo Lama se refería a Deportes Cuatro, programa que abandonó en 2016 tras diez años de trabajo en Mediaset junto a Manu Carreño. En aquel momento, muchos achacaron el despido del periodista al fichaje de Carreño por parte de la Cadena Ser. El grupo de comunicación, constató entonces ABC, ofreció a Manolo Lama presentar «Deportes Cuatro» a las 21.00 horas, algo que solo podría hacer si abandonaba su trabajo en Cope, lo que precipitó su abrupta salida.

Castaño no quiso dejar pasar la oportunidad de precisar al periodista que, en realidad, quien se había sentado en su silla al día siguiente de su salida había sido Nico Abad. «Estás equivocado. Tienes mala memoria, te estás haciendo mayor», insistió. Al tiempo, Juanma Castaño prosiguió con su defensa a la Federación: «Si yo me tuviera que sentar en tu silla, al tú volver me quitaría sin ningún problema», concluyó.