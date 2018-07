Bronca entre Celia Villalobos y Cristina Pardo en La Sexta: «No voy a dejar que me manipule»

Actualizado 09/07/2018 a las 12:28

Celia Villalobos protagonizó este fin de semana un encontronazo con Cristina Pardo en el programa que lleva el nombre de la periodista, «Liarla Pardo» y que emite La Sexta. Preguntada por los casos de corrupción en el Partido Popular, la política afirmó que «hay corruptos en todas esferas de la sociedad, ya que la persona que no tiene conciencia de la honestidad, allí donde esté intentará aprovecharse».

Villalobos explicó, asimismo, que «la corrupción se basa en el secretismo» y que, «si alguien de un partido conociera un caso de corrupción en el seno del mismo, lo denunciaría». Fue entonces cuando Cristina Pardo no dudó en mostrar su desacuerdo con la popular: «No conozco a nadie de un partido que haya conocido algún caso de corrupción y lo haya denunciado», afirmó la periodista. «Si usted ve a un compañero de partido que se compra una casa de un millón y medio de euros, ¿no lo denuncia?», dijo Pardo.

Visiblemente molesta, Villalobos recriminó a la comunicadora sus afirmaciones: «Usted dice las cosas y ahí quedan, ahora resulta que el PP es corrupto porque sabíamos lo que estaba pasando. Me voy a arrepentir de haber venido a este programa», aseguró la política que, sin cortarse, no dudó en recalcar que «me gustan todas las televisiones, pero no la manipulación. Usted está intentando manipularme y no me voy a dejar», espetó. Aquí puedes ver el vídeo: