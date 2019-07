Actualizado 04/07/2019 a las 21:46

Después de 503 programas y más de dos años en «¡Boom!», «Los Lobos» se quedaron este jueves más cerca que nunca de llevarse el premio final del programa que presenta Juanra Bonet en Antena 3. El veterano conjunto se quedó a un único fallo de ganar el bote y llevarse así una cantidad millonaria que superaría los 6,6 millones de euros, contando con el montante que llevan acumulado.

Tal y como contamos hace más de una semana en ABC Play, el equipo compuesto por Erundino Alonso, Manu Zapata, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos ya ha grabado el programa en el que se llevará el premio final. Por tanto, técnicamente ya lo han ganado, aunque como el formato es en diferido, los espectadores no han podido verlo todavía.

Este jueves, «Los Lobos» derrotaron a «Los Mandalenos» por 5700 a 3200 puntos, por lo que accedieron un día más a la lucha por el bote, que ya es de 4.125.000 euros. Que unidos a los 2.549.700 euros que el conjunto lleva ganados, suman un total de 6.674.700 euros a repartir entre los cuatro integrantes del conjunto cánido... y Hacienda.

Una a una, los veteranos concursantes fueron respondiendo correctamente a las preguntas de la «bomba final»... hasta que solo les quedó una: la última. «¿Qué ciudad escogió la Comisión Europea del Medio Ambiente como capital verde de 2018?», les preguntó Bonet. «Oslo», contestaron en la primera vuelta, de manera errónea. Tras ello, comenzaron a debatir. «Es una holandesa...», comentó Erundino. Pero Manu se la jugó, cuando el crono marcaba menos de un segundo para que el tiempo expirase. «¡Lisboa!», contestó... de manera errónea.

La respuesta correcta era «Nimega». Al verla, Erundino estalló de rabia. «¡Sabía que era holandesa! ¡Lo sabía! ¡Lo estaba diciendo! ¡Me cago en todo! ¡Sabía que era holandesa, joder!», enfatizó, visiblemente contrariado. Manu, por su parte, también estaba muy frustrado. «Esta me la supe. Me la miré en su día. ¡Joder!». «¡Dios, qué dolor! ¡Aaaaaah! ¡Esto sí que me duele!», volvió a decir «Erun», molesto. «¡Qué rabia!», coincidieron Alberto y Valentín. Bonet, por su parte, trató de consolar al equipo. «¡Oh, qué cerca! ¡Enhorabuena! ¡O mejor dicho... casi enhorabuena!», sentenció el presentador, ante el evidente enfado del equipo, que volverá a luchar por el bote de «¡Boom!» este viernes.