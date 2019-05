Actualizado 28/05/2019 a las 21:13

«¡Boom!» regresó este martes a la televisión con el bote más alto de la historia del programa. Lo hizo con «Los Lobos» a la caza de los cuatro millones de euros de los que ya consta el premio final del espacio que presenta Juanra Bonet, cantidad a la que llegó tras la emisión del lunes.

479 tardes suma ya el veterano equipo, compuesto por Manu Zapata, Erundino Alonso, Alberto Sanfrutos y Valentín Ferrero, en el concurso de las bombas, en el que ya acumulan 2.426.100 euros. Son muchas horas al día, la semana, el mes y el año las que pasan juntos y por ello, no es de extrañar que en ocasiones aparezcan roces entre ellos.

Pequeños enfrentamientos como el que se vivió este martes en «¡Boom!», cuando los concursantes estaban respondiendo a la tercera «bomba» de la fase principal. «Una verdad sobre el gas metano...», enunció Bonet. «Los Lobos» fueron cortando cables hasta que les quedaron dos opciones posibles... aunque al crono le restaban solo siete segundos.

«Rápido, hay que decir algo ya. ¡Venga, rápido! ¡Rápido!», enunció a sus compañeros Manu, visiblemente molesto. «¿Con qué me quedo?», siguió preguntando. Entonces, los cuatro comenzaron a debatir en un tono al que los espectadores no están acostumbrados a verles, hasta que cortaron el cable equivocado: «Es más pesado que el aire». Y claro, la bomba explotó, pues la respuesta correcta era «Se usa comúnmente como combustible».

«¡Había que decir algo! ¡Es que no tenía tiempo!», espetó Manu, irritado. «Claro, si es que no puede ser. Si el metano asciende...», dijo Valentín. La cara de Bonet, entre tanto, era un poema. «No podemos discutir. Tenemos que ir cortando cables y ya», opinó Erundino. «Ha sido culpa de los cuatro...», zanjó Alberto.

Lo sucedido entre el equipo no pasó desapercibido en redes sociales. En especial en Twitter, donde varios usuarios se hicieron eco de la discusión entre «Los Lobos». «Manu tiene toda la razón. ¡Hay que decidir, carajo!», espetó una seguidora del programa. «¿En serio tienen que montar esto por fallar una pregunta? Qué impertinentes», replicó otro. Uno más, por su parte, cargó contra el crítico de cine. «Qué insoportable es Manu, por favor. Qué tío más cansino».

En serio tienen que montar esto por fallar una pregunta? Qué impertinentes #A3Boom — Nicolás Pereyra (@Nicolas_P_D) 28 de mayo de 2019

#A3Boom que insoportable es Manu por favor, que tío más cansino... — ¿? ¿? ¿? ¿? (@Tikitakoski) 28 de mayo de 2019

Manu tiene toda la razón del mundo, hay que DECIDIR carajo!!!#A3Boom — Edna Rodríguez (@EdnaRoCa) 28 de mayo de 2019

A pesar de su pequeño enfrentamiento, «Los Lobos» se rehicieron y derrotaron a sus rivales, «Lorkos». De hecho, Erundino demostró que la discusión no había hecho mella en el equipo cuando, tras ganar la «bomba estratégica», decidió «rescatar» a Manu, eliminado por «Lorkos» tras el comentado fallo. Por lo general, el equipo suele aprovechar esta ventaja para sumar diez segundos extra al equipo, pero en esta ocasión salvaron a Manu. «En este rato, me he hecho "zapatista"», bromeó «Erun».

«Los Lobos» se plantaron en la fase final gracias a su buen rendimiento en la «bomba clasificatoria». Derrotaron a sus rivales por 4800 a 1900. Sin embargo, en la «bomba final» marraron dos preguntas, por lo que volvieron a marcharse sin el bote del programa, que ya asciende a 4.005.000 euros.