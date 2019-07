Actualizado 17/07/2019 a las 21:02

Este miércoles, «Marujaitors» regresaron a «¡Boom!» dispuestos a seguir sumando en el programa de las bombas, en el que suman ya cuatro programas y 14.000 euros. El equipo formado por Sacri, Ginés, Sacra y Loli llevaba desde la pasada semana tratando de asentarse en el programa que presenta Juanra Bonet en Antena 3, aunque no continuarán en el formato, al caer derrotados en la tercera tarde de la semana.

Un programa en el que «Marujaitors» se midieron a «Los hay peores», un grupo de cuatro amigos que llegó con las miras puestas en desbancar a sus rivales. Sego, Ilde, Rafa y Pulido, los miembros del equipo, llamaron la atención desde el inicio por su camaradería, aunque hubo uno de ellos que destacó más de los otros tres.

Se trató de Ilde, que sorprendió cuando Bonet le preguntó por el trabajo al que se dedica fuera de «¡Boom!». «Soy actor... y desde hace poco, también soy concejal», respondió el concursante, que dijo apellidarse «Gutiérrez Torres». «Es como de árbitro...», observó Bonet. «Sí. ¡El señor Gutiérrez entra al campo!», bromeó Ilde.

En efecto, Ildefonso Gutiérrez es uno de los intérpretes de teatro más conocidos de Granada y además es concejal por el PSOE en Las Gabias, municipio que tiene cerca de 20.000 habitantes. Las inquietudes de Ilde, no obstante, no quedaban ahí. «También tenemos un grupo de música. De hecho, nos llamamos “Los hay peores” porque cuando empezamos y no tocábamos tan bien eso nos decía la gente», comentó el aspirante, que incluso fue más allá y anunció que tenía un cuarto «trabajo». «Además, oficié la boda de Pulido», aseveró el aspirante.

Ilde fue el único aspirante eliminado por sus rivales, cuando su equipo falló la tercera bomba de la fase principal. Pero gracias a su trabajo y al de sus compañeros, «Los hay peores» completaron una tarde casi perfecta y derrotaron a «Marujaitors» por 5.200 a 3.700. En la «bomba final», no obstante, fallaron cuatro preguntas, por lo que no pudieron hacerse con el bote de «¡Boom!».