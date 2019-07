Actualizado 09/07/2019 a las 21:45

Como cada tarde, este martes «¡Boom!» regresó a las tardes de Antena 3 con Juanra Bonet. Aunque lo hizo, por primera vez en 505 programas y casi 26 meses, sin «Los Lobos», sus concursantes más icónicos. Y es que el veterano conjunto formado por Erundino Alonso, Manu Zapata, Valentín Ferrero, Alberto Sanfrutos... y José Pinto se llevó el lunes el mayor premio de la historia de la televisión, cifrado en 6.789.700 euros.

La segunda entrega de la semana en el programa de las bombas llegó con otra gran novedad: la cantidad del bote. Hasta ahora, el acumulado era de 4.130.000 euros, montante que persiguieron «Los Lobos» durante sus más de dos años en «¡Boom!». Este martes, por el contrario, fue de 50.000 euros.

«Es un bote bebé», bromeó Bonet, ante la audiencia. «Acaba de nacer, es un recién nacido. Porque como ya sabéis, "Los Lobos" consiguieron lo que durante tanto tiempo estuvieron peleando: Llevarse el premio máximo acumulado, de 6.689.700 euros. Han pulverizado todos los récords: de permanencia en el programa, de dinero acumulado y también el mayor premio jamás ganado en un concurso en el mundo entero. Es un momento que nosotros recordaremos siempre», comentó el presentador, antes de dar paso a un vídeo en el que el programa recordó el momento en el que Manu, Valentín, Erundino y Alberto hicieron historia. «Os echaremos mucho de menos. Y José Pinto... ¡hasta siempre!», sentenció el televisivo.

Tras ello, Bonet pasó a presentar a los nuevos concursantes: «Grupo Resplandor» y «The Flying Fartons». Ambos llegaban para tratar de recoger el testigo de «Los Lobos» y libraron una disputada batalla, que terminaron llevándose los primeros por 4.200 a 3.200.

Por tanto, fueron «Grupo Resplandor» quienes llegaron a la «bomba final» para tratar de llevarse ese «bote bebé». La alusiones a «Los Lobos», no obstante, eran más que obvias. «Es la primera vez que hago esto en más de dos años, de mirar y ver otras caras...», dijo Bonet, antes de lanzarles a por el premio final. «No nos imaginábamos estar aquí», respondió Eladio, integrante del equipo junto a Alvaro, Álex y Luis.

Mensaje sorpresa de «Los Lobos»

Antes de la ronda final, «Los Lobos» quisieron enviar un mensaje a «Grupo Resplandor» antes de que se enfrentasen al bote. «Solo me atrevo a deciros una cosita: concentración y más concentración», les dijo Erundino. «Nosotros también empezamos con un programa. Este es el primero de la que puede ser una larga serie», agregó Valentín. «Disfrutad el camino, pasándolo bien», comentó Manu. «De vosotros depende que el bote engorde», sentenció Alberto. Después de que todos les deseasen «suerte», Bonet se quiso pronunciar. «Y José estaba por ahí, también», señaló, el referencia al fallecido ganadero.

En la ronda final, no obstante, «Grupo Resplandor» no estuvieron tan acertados como durante el resto del concurso. Se quedaron a siete aciertos del bote, que este miércoles será de 55.000 euros. Porque como todo, la vida sigue en «¡Boom!», aunque «Los Lobos» ya no estén.