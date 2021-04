Boom La norma que se saltó Juanra Bonet para despedir a 'Los Dispersos', eliminados El grupo de concursantes, los 'herederos' de 'Los Lobos', se marchó tras 324 programas con más de un millón y medio de euros

'Boom' eliminó a 'Los Dispersos' tras un año y medio de concurso y 324 programas. Los 'herederos' de Los Lobos, que cumplieron 300 entregas hace un mes, fueron eliminados en la entrega emitida este miércoles por la tarde (19.00) por 'Los rudos'. A pesar del infortunio, visto por casi 1,7 millones de espectadores, el equipo se llevó a casa un bote acumulado de 1.546.400 euros.

Y a su presentador, Juanra Bonet, se le fio afectado por la eliminación de Victoria, M.A., Óscar y Manolo. «Antes que nada, equipo de 'Los rudos', si me lo permitís... voy a ponerme muy contento dentro de unos minutos por vosotros, pero entended que esto es algo que no había pasado nunca», se pronunció el presentador después de que 'Los dispersos' no lograran superar en aciertos a sus rivales.

Juanra Bonet, entre aplausos, pidió a Óscar que acompañara al resto del equipo en el centro del plató. Fue entonces cuando el presentador abrazó al integrante de 'Los dispersos' con un mensaje al público: «Nos han hecho el test de antígenos esta mañana; nos podemos tocar». Tras abrazar a Victoria, M.A. y Manolo, les dedicó unas palabras: «Estáis en el olimpo de los concursos. Sólo Los Lobos habían llegado a hacer más de 300 programas en 'Boom'».

Juanra Bonet abraza a M.A. en 'Boom' - Atresmedia

El primero en hablar fue Óscar: «Estamos agradecidos. Es como si te hubieran quitado un juguete porque nosotros veníamos aquí y disfrutábamos mucho. Y nos hemos quedado sin eso. No es un momento de ponerse triste; hay que agradecer todo lo vivido, que es mucho y muy bonito». «Poco más se puede decir», zanjó Victoria.