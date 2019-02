Actualizado 28/02/2019 a las 22:38

La muerte de José Pinto ha caído como una losa en «¡Boom!», el programa que presenta Juanra Bonet en Antena 3. En especial, para «Los Lobos», el equipo del que formó parte el concursante durante 376 programas consecutivos, en compañía de Erundino Alonso, Manu Zapata y Valentín Ferrero.

El pasado mes de diciembre, José Pinto sorprendía con su decisión de abandonar el programa por «motivos personales» y era sustituido por el profesor Alberto Sanfrutos, que completaba el icónico grupo de «¡Boom!». Pese a que apenas coincidieron, el concursante se mostró muy afectado el miércoles por el deceso de José Pinto. «Yo le conocí puntualmente, pero me di cuenta de que era una grandísima persona, todo vitalidad. Su pérdida nos está causando un dolor tremendo. Nos ha impactado la noticia y lo sentimos muchísimo», afirmó Alberto en el homenaje especial que le dedicó el programa de Juanra Bonet.

Una emisión que mostró a «Los Lobos» especialmente consternados, afectados y tristes. Ante su situación, y en homenaje y señal de respeto a José Pinto, la productora de «¡Boom!», Gestmusic, ha decidido paralizar las grabaciones del espacio –cada día, se ruedan varios programas– hasta el próximo 11 de marzo, tal y como informa «El Confidencial».

La presencia de «Los Lobos» en televisión, no obstante, no se detendrá. La primera cadena de Atresmedia tiene varios programas en la recámara, suficientes como para resistir durante este tiempo de descanso del icónico grupo. De hecho, el propio miércoles, tras el homenaje, «¡Boom!» se emitió de manera habitual.

Al igual que este jueves, en una entrega en la que «Los Lobos» han vuelto a demostrar su gran estado de forma. Derrotaron a «Las Fajitas», un grupo de cuatro jóvenes universitarias que dieron guerra, aunque se quedaron a tres respuestas de llevarse el bote del programa, que ya supera los 3,7 millones de euros.

Una de las incógnitas que no supieron despejar fue el «plato tradicional inuit que consiste en piel de ballena curada con grasa». La respuesta correcta, «muktuk», no la dieron. Algo que a buen recaudo no hubiera sucedido si hubiesen visto «The Terror», la serie de AMC acerca de la historia real de la conocida como Expedición Franklin y su fallida misión en el Ártico.