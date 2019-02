Actualizado 28/02/2019 a las 20:30

Las muestras de cariño hacia José Pinto, el malogrado concursante de «50x15», «Pasapalabra», «Saber y ganar» y «¡Boom!» no dejan de sucederse en las últimas horas. El ganadero salmantino fue enterrado este jueves a las 17.00 de la tarde en su pueblo, Casillas de Flores, en una emotiva ceremonia que congregó a varios cientos de personas.

Entre los asistentes, estaban «Los Lobos», el equipo de «¡Boom!» del que José Pinto formó parte de manera ininterrumpida durante 376 programas. Valentín Ferrero, Erundino Alonso, Manu Zapata y Alberto Sanfrutos no quisieron faltar al último adiós al célebre concursante, fallecido a los 57 años en la mañana del miércoles.

De camino al funeral, Valentín atendió este jueves la llamada de Susanna Griso en «Espejo Público», el programa matinal de Antena 3, en el que se deshizo en elogios hacia José Pinto. «Hemos recibido una cantidad enorme de condolencias de todo el mundo. Todo el mundo nos dice lo mismo: que persona tan buena, tan cariñosa, tan carismática, tan sabia... Hay que recordarle como eso, como un hombre que se comía la vida, con una vitalidad tremenda, optimismo y ganas de vivir. Eso tenemos que hacer: recordarle como él vivía», señaló el profesor universitario.

A continuación, la presentadora quiso saber cómo un hombre de pueblo como José había conseguido «formarse tanto» y convertirse en referente en «Saber y ganar» y «¡Boom!». «Él se ganaba la vida como ganadero, pero tenía una formación desde niño. Ya sabía leer con tres años y su pasión siempre había sido la cultura, la lectura y el cine. Una de las cosas que más recuerdo de estar con él, que ha sido un privilegio enorme haberle conocido estos dos años... era las discusiones que él y Manu tenían en los desayunos y en las cenas [en el hotel de Barcelona en el que grababan el programa] hablando de cine. Yo me callaba, abría la boca y aprendía, porque era un pozo de sabiduría José. Muy generoso, lo entregaba todo», afirmó el concursante de «¡Boom!», muy afectado por el deceso de su amigo.

Luto en Casillas de Flores

A continuación, el equipo del programa entrevistó desde Casillas de Flores al alcalde de la localidad, José Eloy Alfonso Baile, amigo personal de José Pinto y una de las últimas personas que habló con el ganadero antes de su fallecimiento. «A las nueve [de la mañana] me llamó y me preguntó si podía atender al ganado, porque se encontraba mal. Me dijo: “Estoy un poco peor que ayer”. Entonces fui a atender el ganado, y como a la hora y media me llamó la médica... y me dijo que había muerto», señaló con voz quebrada.

Tal y como afirmó el dirigente, nada hacía predecir el triste desenlace. «Hace varios días que decía que tenía catarro. Yo sentía que tenía la voz ronca y respiraba mal, pero de un catarro. No estaba enfermo ni tenía ningún tipo de enfermedad», recalcó Alfonso Baile, antes de hablar acerca de las causas de la muerte del concursante. «Con seguridad que es un infarto y no se ha enterado».

«Vaya palo», aseguró entonces Susanna Griso, antes de enviar sus «condolencias» al regidor y a Casillas de Flores. «Dentro de lo triste que es perder a alguien querido, que lo hayan perdido de esta manera, con un infarto y que él no se haya enterado, que le haya pillado en el sofá de su casa es casi un consuelo», afirmó la presentadora de «Espejo público».