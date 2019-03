Actualizado 08/03/2019 a las 21:32

«Los Lobos» afrontaron este viernes su última tarde de la semana en «¡Boom!», el programa que presenta Juanra Bonet en Antena 3. El grupo formado por Erundino Alonso, Valentín Ferrero, Manu Zapata y Alberto Sanfrutos intentó un día más llevarse el bote del concurso, que asciende ya a 3.730.000 euros.

En su asalto al premio, el equipo se enfrentó a «Los 4 Fantásticos», rival que no lo puso nada fácil. Tras una fase principal bastante reñida, en la que «Los Lobos» acertaron las cuatro «bombas» y sus contrincantes marraron solo una, ambos conjuntos se vieron las caras en la «bomba estratégica». Por «Los Lobos», participó Erundino, mientras que el otro equipo escogió a Antonio.

Con «Los 4 Fantásticos» como el primer conjunto en responder, Antonio, que escogió como tema «Televisión», debía encontrar siete «series de televisión españolas» en el panel. Con ayuda del comodín, contestó correctamente y en una tanda a todas las respuestas correctas de la lista, por lo que no dio opción a Erundino. Después de acertar «Aquí no hay quien viva», «Gran Hotel», «Qué vida más triste», «La sopa boba», «Quart», «Bandolera», al concursante solo le quedaba una, y esa fue «El síndrome de Ulises».

La primera fase de la prueba dejaba a «Los Lobos» con un 0-7 de desventaja para el segundo panel. Por tanto, un solo fallo suyo y acierto de «Los 4 Fantásticos» les condenaba a la derrota. Erundino, no obstante, se lo tomó con filosofía. «Te lo ha puesto cuesta arriba...», dijo el presentador. «Cuesta arriba no, se me pone vertical. 0-7 y con deportividad», aseguró, antes de escoger «Deportes» como su tema.

Pero ya se sabe que «Los Lobos» son capaces de todo, y Erundino volvió a demostrarlo en «¡Boom!». Encontró sin un solo fallo los siete «deportes sobre ruedas» de su panel y llevó la prueba a la ronda de desempate, donde derrotó a Antonio buscando «raperos españoles». «No sabía que tuvieses tantos conocimientos de rap», apuntó Bonet, sorprendido. «El hip hop me gusta», contestó el ingeniero de «¡Boom!».

Con diez segundos más como premio en la «bomba clasificatoria», el equipo arrolló a «Los 4 Fantásticos» y se coló en la «bomba final». Sin embargo, allí se quedaron a tres aciertos de llevarse el bote del programa, por lo que volverán a intentarlo el próximo lunes en una nueva edición de «¡Boom!».