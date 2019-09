Actualizado 02/09/2019 a las 21:16

Este primer lunes de septiembre, día de comienzo de la temporada televisiva, «Boom» arranca con los festejos de su quinto aniversario, a lo largo de los cuales invitarán al programa a algunos de los mejores equipos que pasaron por el plató entre los que se cuentan, por supuesto, «Los Lobos». Este célebre grupo de concursantes aguantó más de quinientas tardes en «Boom» llevándose un premio de casa siete millones de euros.

No obstante, el lunes el concurso retomó las cosas donde habían quedado el pasado viernes. Juanra Bonet, presentador del concurso, arrancó recordando que el bote ascendía a los 240.000 euros. El equipo residente, Las Recesvintas, competían por tercera tarde consecutiva y acumulaban 6900 euros. Sus adversarios iban a ser Pares o Nones, un grupo de cántabros que querían el dinero para montar una empresa que crease trabajo en zonas despobladas de Cantabria y Galicia.

Los nuevos empezaron compitiendo y neutralizaron sin agobios la primera bomba. Después de la primera prueba Bonet les preguntó sus nombres y a qué se dedicaban. Isora, la tercera del grupo, explicó que ella era médico oftalmóloga y Bonet, con total inocencia, le dijo «y tú eres la doctora...» Ella, muy tímida, con la boca pequeña y medio riéndose, contó que era la «doctora Follana».

El presentador, impresionado por la comicidad de su nombre profesional, no sabía ni reírse o pasar por encima sobre el tema. Pero Isora tomó la iniciativa y le quitó hierro al asunto: «Sabía que me ibas a hacer una broma. He escuchado de todo». Bonet se rio del nombre pero sin ensañarse en exceso: «¿Somos maduros o no? No vamos a reírnos de eso», dijo con cierta ironía. Cuando ya parecía zanjado el tema y estaba a punto de formular una pregunta, Bonet dejó escapar de pronto con voz burlona «Ha dicho Follana».

Pares y Nones no supieron responder a su segunda bomba, que les estalló en la cara resultando eliminado Marcos. Salieron a la palestra Las Recesvintas, quienes acertaron de corrido las dos primeras bombas pero fallaron con la tercera, lo que llevó a la eliminación de Blanca. Pasaron al centro de nuevo Pares y nones, que neutralizaron una bomba e hicieron lo propio con la segunda, esta vez por descarte. Las Recesvintas intentaron empatar con sus contrincantes pero la primera bomba les estalló en la cara, por lo que otra de ellas debía irse al banquillo y resultó ser Beatriz.

En el duelo de capitanas ganó la primera ronda Fernanda, de Pares y Nones, que también aprovechó su suerte para anotarse el tanto de la segunda. De este modo, Las Recesvintas estaban cada vez más cerca de ser destronadas. La ronda de la bomba clasificatoria estuvo muy ajustado, tanto que Las Recesvintas fueron eliminadas por una sola pregunta de diferencia con Pares y Nones.

Los nuevos pasaron a jugar la ronda del bote, pero la inexperiencia y los nervios les pasaron factura y terminaron con siete fallos.