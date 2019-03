Actualizado 26/03/2019 a las 21:51

436 tardes en «¡Boom!» cumplieron este martes «Los Lobos». Casi dos años lleva ya el grupo integrado por Manu Zapata, Erundino Alonso, Alberto Sanfrutos y Valentín Ferrero tratando de llevarse el premio final del espacio que presenta Juanra Bonet en Antena 3. Y aunque, cuando cumplieron su programa número 300 entraron al Libro Guiness de los Récords, parece que se les ha enquistado el bote del formato.

Este martes, el equipo derrotó a «Las Chicas de Oro», un grupo de cuatro farmacéuticas que trataron sin éxito de vencer a «Los Lobos». Su vocación, no obstante, fascinó a Bonet. «Dos de nosotras trabajamos en un laboratorio farmacéutico, investigando. Nos dedicamos al campo de la oncología, a poner en marcha y realizar todos los estudios clínicos. Hay que invertir en investigación. Porque si no, no conseguimos nada», afirmó Itziar, una de las concursantes.

En la fase principal, «Las Chicas de Oro» marraron las dos últimas bombas, mientras que «Los Lobos» solo fallaron la cuarta. Por tanto, uno de los concursantes del veterano grupo debía ser eliminado... y ese no fue otro que Erundino. De nuevo, y en una decisión que no sorprendió a la audiencia, el ingeniero de Montes de Guadalajara fue el escogido por los contrincantes de «Los Lobos» para marcharse de «¡Boom!».

Una tónica que viene siendo habitual en los últimos meses y que se ha levantado como una suerte de «maldición» contra el concursante, cuya participación en el programa suele terminar bastante antes de tiempo. «Un dicho: Juegas menos que Erundino en “¡Boom!”», escribió un usuario en Twitter hace algunos días, en alusión a la pronta eliminación del ingeniero, achacada a que los aspirantes le ven como el «rival más fuerte» del grupo. Hace unos meses, los rivales de «Los Lobos» solían eliminar en primer lugar al malogrado ganadero José Pinto, que ahora parece haber cedido el testigo al alcarreño. Una «maldición», así pues, que priva a «Los Lobos» de poder contar con él.

Un dicho: juegas menos que Erundino en #A3Boom — pepe blasco (@blasco_pepe) 22 de marzo de 2019

Aunque la sapiencia de Valentín, Manu y Alberto no queda (ni de lejos) atrás. El equipo se llevó la «bomba estratégica», tras lo que decidieron contar con «diez segundos extra» para la «bomba clasificatoria», que les permitieron alcanzar la última ronda con holgura. Un privilegio que suelen escoger por delante de salvar al concursante eliminado, que casi siempre es Erundino, y que ha granjeado al equipo varias críticas en redes sociales por no «rescatar» al ingeniero.

#A3Boom Los Lobos ya podrían alguna vez rescatar a Erundino 🤔 — F (@Felikis93) 26 de marzo de 2019

Parece que si participas en #A3Boom y los lobos fallan alguna pregunta tienes que eliminar sí o sí a Erundino, siempre le eliminan a él. — Álvaro Bustamante® (@cerberuswtf) 26 de marzo de 2019

Pobre Erundino! Nunca le dejan jugar por el bote!😅 No se puede ser bueno amigo @GerunDain 🤗 #a3boom — Martineta (@Marttineta) 19 de marzo de 2019

Tío que prohibáis que eliminen a Erundino #A3Boom que nunca le dejan jugar — Lil Mama (@Meryoentucaraa) 19 de marzo de 2019

Sin Erundino, «Los Lobos» volvieron a meterse un día más en la fase final de «¡Boom!». Pese a ello, se quedaron a tres preguntas correctas del premio, que asciende ya a la nada desdeñable cifra de 3.785.000 euros.