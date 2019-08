Actualizado 19/08/2019 a las 12:29

Erundino fue uno de los cuatro integrantes de «Los lobos» que consiguieron hacer historia en «¡Boom!» cuando consiguió llevarse el bote más alto de la historia de la televisión, con 4.130.000 euros.

Además, si se le añade el dinero que acumularon en cada participación de sus más de 500 programas consecutivos, sumaba hasta los 6.689.700 euros. Cada uno de los integrantes han continuado con sus vidas por separado, y Erundino ha sido de los primeros en empezar a cumplir con sus sueños.

A la salida del programa, en diferentes entrevistas, Erundino aseguró que no quería desperdiciar el dinero para evitar «hacer el panoli», por lo que solo quiere apostar por proyectos que le llenen. De igual manera, tenían prometido acudir a la Patagonia para celebrar el premio y, tras la última respuesta correcta en el espacio, también al golfo de Botnia. Pero, además, Erundino ha sido el primer «lobo» en iniciar un proyecto tras «¡Boom!», viaje incluido.

A través de las redes sociales, Erundino hizo público que se encontraba en Asturias con motivo de una apuesta que aumentará el conocimiento sobre el salmón: «Con David Álvarez y Súper Jacobo de paseo por el occidente asturiano, admirando sus joyas, algunas en serio riesgo», decía a través de un tweet. Y es que Erundino ha decidido apostar por formar parte de la producción económica del documental «El ocaso del rey», que se centrará en esta especie.

De igual forma, en su publicación, acompañada de varias fotos, se puede apreciar a un Erundino más cambiado: algo más grueso, en el rostro, con el pelo notablemente más largo y barba de varios días, Erundino está disfrutando de sus vacaciones después de hacerse con el millonario premio de «¡Boom!».

Con David Álvarez @natcantabrica y SúperJacobo de paseo por el occidente asturiano, admirando sus joyas, algunas en serio riesgo. David y Jacobo, protagonistas del último programa de Los Lobos en @A3Boom@ManuZapata73 , el día del gran bote. Deseando ver El Ocaso del Rey! pic.twitter.com/PZu6LfVHlb — Erundino Alonso (@GerunDain) August 6, 2019

El «lobo» Manu, pensando en oposiciones

Erundino no ha sido el único de «Los lobos» en volver a hacer planes después de su salida de «¡Boom!». Días después de abandonar el concurso, otro compañero de atril, Manu, también ha desvelado cómo le ha cambiado la vida después de hacerse con más de seis millones de euros.

En su pueblo natural, Tafalla, junto a sus padres, Manu está disfrutando de su futuro con tranquilidad. Aunque de momento no tiene grandes proyectos en mente, quiere intentar presentarse a las oposiciones de Correos en 2020. Además, en su entrevista con Navarra.com, desveló que la noche en la que consiguió hacerse con el premio, su localidad sufrió una riada que pudo tener consecuencias desastrosas:

«"Es posible que los momentos más peligrosos de la riada sucedieran durante la emisión del programa, entre las 20 y las 21 horas". Y algún paisano me ha llegado a decir: "Me parece que tú también has salvado vidas, porque, como os seguían tanta gente en Tafalla, todos estaban en casa viendo el programa y no había nadie en la calle". Quizá gracias a que no había gente en la calle en ese momento, se haya podido evitar una tragedia mayor», aseguró en la entrevista.