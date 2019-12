La bomba sexual que le estalló a Gustavo González en «Sábado deluxe»

Actualizado 08/12/2019 a las 19:05

Este fin de semana, «Sábado deluxe» ha estado lleno de interesantes noticias. En primer lugar, la entrevista a Antonio David Flores ha revolucionado el panorama social español. Pero lo que nadie se podía imaginar era que Gustavo González pasaría, por unos momentos, de ser colaborador a protagonista de una de las entrevistas de la velada.

El último encuentro en el sillón del pasado sábado fue para Marcia Di Lele. Esta brasileña, que saltó a los medios en el año 2009 por haber mantenido una relación con Kiko Rivera, regresó a la televisión como amante de Luis Miguel Rodríguez, «El Chatarrero», la última conquista de Ágatha Ruíz de la Prada.

Pero, a medida que iba pasando la entrevista, los cuchillos se empezaron a centrar en el fotógrafo. Todo comenzó cuando le preguntaron por «¿qué tiene este hombre (Luis Miguel Rodríguez) que os gusta tanto a todas». Y la respuesta que ofreció Di Lele fue «lo mismo que Gustavo». Acto seguido, el colaborador empezó a reclamar la atención de la brasileña para que dejara pasar el tema.

«No, no he tenido nada. Hice una broma», quiso disculparse Marcia al ver que González no sabía qué decir. Su explicación más inmediata fue que conocía a la conquista de «El Chatarrero» porque la «hemos entrevistado en la otra cadena hace años», pero la explicación no convencía a nadie. El programa gravó la entrevista previa que se le realizó a Di Lele antes de sentarse en «Sábado deluxe», y en la misma se explayó largo y tendido sobre la relación que dice que mantuvo con el colaborador.

«Porque Gustavo, a parte que he tenido relaciones íntimas con él. María ha cogido el móvil de él y ha visto unas conversaciones. Me llamó María Lapiedra, insultó a mi marido "de viejo". Si tú me la pones delante, ella te lo va a decir que es verdad», decía Di Lele en la conversación previa con el programa. «Si Gustavo estaba con ella y conmigo, es problema de ella. Fue entre 2013-2014 y no sabía que estaba casado, para nada», añadiendo que «nunca le vi un anillo en el dedo ni nada. María Lapiedra lo sabe. Por eso tiene celos de mí y dijo a Gustavo que me bloqueara, que no quería más que él hablara conmigo. Pero María no tenía el derecho de llamarme e insultarme», finalizó.

Gustavo González, después de escuchar esto, no quiso dar explicaciones públicamente. «¿El entrevistado soy yo? Las explicaciones se las doy a quién se las tengo que dar. María sabe perfectamente con quién he estado en mi vida y ya está», dijo intentando cerrar la conversación. «Lo voy a decir muy claro. María sabe perfectamente lo que ha habido en mi vida. No soy un marido ejemplar, pero a María nunca le he sido infiel». De momento habrá que esperar si Lapiedra quiere pronunciarse al respecto o si esta historia quedará en el pasado íntimo de los dos.