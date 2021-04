El blindaje de Isabel Pantoja por sus compañeros de 'Top star': «Las divas se tienen que hacer de rogar» Mediaset España prepara un nuevo concurso musical en el que la tonadillera, junto a Risto Mejide y Danna Paola, pujará por cantantes

A Isabel Pantoja (Sevilla, 64) le salieron defensores hasta debajo de las piedras durante la presentación este jueves en Villaviciosa de Odón (Madrid) de 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', el nuevo concurso musical de Telecinco y Fremantle España en el que la tonadillera, junto a Risto Mejide y la mexicana Danna Paola ('Élite'), pujan literalmente por varios cantantes. «Yo tengo un contrato [con Mediaset España] en el que tenía que hacer otro 'talent' y es lo que estoy haciendo», explicó Pantoja en plató en su primera aparición tras ' Cantora, herencia envenenada'. Presenta el programa Jesús Vázquez, ya especializado en este género televisivo ( «Es mi zona de confort»), y llevan tres entregas grabadas. Se desconoce la fecha de estreno.

Sin embargo, el elefante en la habitación, el tabú, era Kiko Rivera, ahora de viaje con Jesús Calleja. Y se habló, muy a pesar de los organizadores del evento, más de Isabel Pantoja y su 'año negro' que de este formato original español, tal y como reivindicó rápidamente Risto Mejide, que se perdió el 'show' por 'Todo es mentira'. A la presentación de 'Top star' acudieron todos los programas de la cadena: 'Sálvame', 'El programa de Ana Rosa', 'Socialité', 'Viva la vida'...

Isabel Pantoja Más información

«Ha sido un año difícil, duro, extraño, fatídico para millones de personas y, dentro de esas personas... estaba yo», respondió lentamente Isabel Pantoja al ser preguntada por cómo lo había vivido. Un año y dos meses dijo haber estado en su casa, que no recluida, cuidando a su madre ya vacunada. «Volver a ver los focos hacia mi persona ha iluminado mi alma, mi corazón. Estoy feliz porque tengo salud y a todos los que quiero también. Estoy deseando que me vacunen», continuó. Pantoja aseguró que el «calor» que necesita se lo dan en 'Top star'.

Fue Danna Paola, la mentora más joven de 'Top star', la primera que dio la cara por su compañera Isabel Pantoja («Todos tenemos caracteres diferentes») e incluso recriminó que se comentase el aspecto físico de la tonadillera. Jesús Vázquez, que ya trabajó con ella en 'Idol Kids', negó la rumoreada altivez de Pantoja: «Nunca la he visto una mala cara y echa todas las horas del mundo. Viene la primera y se va la última». Eso sí, el presentador también defendió el comportamiento de la cantante: «Si la señora Isabel Pantoja, tras tantos años de carrera, quiere comportarse como una diva... Las divas son divas y se tienen que hacer de rogar. Disfrutemos de las 'divinidades'». Ella, a pesar del capote, negó la mayor: «Jamás en mi vida he dicho "por favor, cámbiate de sitio porque este es el mío"».

Pero el elefante en la habitación, el tabú, no se marchó. Continuó Isabel Pantoja: «A mí me ha tocado vivir lo que le ha tocado a vivir a todo el mundo... la pandemia». Ni se va a Miami («¡Qué calor!»), ni ve la televisión, ni conoce el programa de Rocío Carrasco, pues en su casa solo hay música puesta. «Yo no soy persona de hablar mucho. Prefiero cantar», zanjó.

Talento y juego

Danna Paola, Risto Mejide, Isabel Pantoja y Jesús Vázquez, durante la presentación de 'Top star' - José Oliva /EP

El director de producción de contenidos de Mediaset, Leonardo Baltanas, reivindicó que este 'Top star' no sea solo un programa de talento musical (como 'Idol Kids'), sino también un juego, pues los 'mentores' (Pantoja, Mejide y Paola) se apuestan dinero por el cantante que más les gusta. En el plató además hay cincuenta personas que votan cada entrega por la mejor voz e interactúan con el jurado. «Lo del público lo vivimos en 'Idol Kids' con Isabel», comentó la primera ejecutiva de Fremantle España, Nathalie García.

Jesús Vázquez reconoció cierta incredulidad cuando se le propuso «otro 'talent'», pero en el rodaje le picó el gusanillo. Tras presentar formatos importados como 'La voz', donde no se pueden hacer variaciones, aquí sí han podido hacer y deshacer durante la fase 'piloto'. Vázquez vuelve a ejercer de presentador clásico, pero también llevará a cabo la subasta. «Si me echan de la televisión, me iré a una casa de apuestas», bromeó.

En 'Top star' concursarán anónimos y famosos, como los ganadores de otros programas de talento. Será entonces cuando salden cuentas pendientes con otro habitual del género, Risto Mejide. Habrá una final con la voz ganadora de cada entrega, pero no habrá fases como en otros concursos.