Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro: ¿quién es el jurado de «Bake Off»?

Betina Montagne

Betina Montagne es una maestra pastelera, panadera y heladera que cuenta con más de 25 años de experiencia. Entusiasta y enérgica, esta venezolana es la abanderada en España de la «american patry, es decir: los brownies, cookies, cupcakes... y todo lo que tiene mucho color»; pero también es experta en repostería para diabéticos y celíacos.

«Lo que quiero es acercar este mundo a ustedes. Si yo parto desde el divismo, como si fuese una diosa del Olimpo, mi trabajo como formadora ha fracasado. Quiero que la gente se enamorarte de la repostería como lo estoy yo», explicó durante la presentación de «Bake Off». «Han convertido a los chefs en estrellas, pero nosotros no somos eso. Nosotros trabajamos 14 o 16 horas al día. Mírame las varices, las cicatrices, tres divorcios... No es fácil», confesó.

Tras completar sus estudios, se trasladó a Nueva York para continuar formándose y trabajar en un importante obrador de la Gran Manzana durante más de cinco años. En 2008 llegó a nuestro país, donde ha trabajado junto a chefs del nivel de Oriol Balaguer o Montse Estruch.

Una excepción

Pese a que no es seguidora de los programas de cocina, Betina quería mostrar el lado bueno de la repostería y fue eso lo que le llevó a decir que sí a «Bake Off». «No suelo ver programas de cocina porque me parecen que maltratan a los concursantes. No importa el país que sea. La mitad de lo que sucede ahí no es cierto. En 25 años de carrera, jamás un chef me ha tirado un plato por la cabeza ni me ha gritado ni insultado. Si eso hubiera pasado, quizá hubiese abandonado la cocina», relata, mientras recuerda un vídeo que subió hace unos días a su perfil de Instagram: «el que graba es mi jefe y no me dijo nada».

«Queremos que el público aprenda que tú eres capaz de hacer muchas cosas en tu casa, y que a nosotros también nos ocurre de todo. La única diferencia es que yo tengo las herramientas para solucionarlo y queremos mostrarlas», añadió.

«Bake Off» ha supuesto un gran reto para Betina Montagne que, pese a participar en muchas charlas sobre alimentación celíaca, no termina de acostumbrarse a hablar en público. «Cuando tengo que hablar en público me afecta mucho», dijo. La pastelera ha hecho un gran esfuerzo para ponerse delante de la pantalla. «Yo no soy así. No me peino, no me maquillo. Vivo en chaqueta de cocina y sucia. Mis amigos están acostumbrados a verme así. Este es mi vestido desde hace 25 años», confesó. «Pero sí aprecio que pude ser yo en todo momento».

Dani Álvarez

Este chef especialista en masas es el propietario de la prestigiosa pastelería Dalúa en Elche. «Soy el peor empresario del mundo, pero tuve suerte y se me ocurrió hacer unos cuantos cruasánes, milhojas y panettones, y a partir de ahí me ha ido bien», contó entre risas. «Ha llegado un momento en el que hemos crecido gracias a mis hermanas porque ha ellas no les gusta la pastelería y prefieren el catering así que montamos uno. Pero es gracias a ellas porque yo hay muchos días que no me visto de pastelero trabajando en el ordenador».

La larga experiencia de Dani Álvarez le ha situado como uno de los chefs de referencia a nivel nacional en este sector, siendo uno de los pocos integrantes del exclusivo club mundial de reposteros Relais Desserts, y le ha llevado a impartir lecciones en los lugares más recónditos del planeta. «Hago formaciones donde ni yo mismo me había imaginado. He estado a principio de enero en Australia. La semana pasada estuve en Bucarest. He estado en México y en Estados Unidos. Dentro de poco voy Bangkok, Grecia, Polonia... Tengo esa suerte».

¿Crees que «Bake Off» pueden afectar a tu pastelería? «Me temo y espero que sí. Lo que no sé es si sabré gestionarlo porque, como ya he dicho, no soy tan buen empresario. Siempre podré quedarme 14 horas al día haciendo milhojas», comentó entre risas. Quizá en lo que también influya son en las ventas de su libro «Sweet Devotion».

A pesar de su look hípster, este ilicitano de 49 años representa el estilo más tradicional en postres. «Me gustaba ir a la última en lo que a pastelería se refiere, pero en los últimos años tuve la sensación de que se estaba perdiendo el norte y se estaba inventando por inventar. Así que pensé que había que pegar un frenazo para utilizar nuestra tradición, lo que sabemos hacer bien en pos de hacerlo luego mejor y poder crear. Estoy abierto a cualquier cosa, pero para esto las bases tienen que estar perfectas, y este ha sido mi rol en el programa».

Miquel Guarro

Barcelonés de 28 años, es uno de los maestros chocolateros más destacados del momento. Miquel Guarro tiene el título de ganador más joven de la historia del premio Mejor Maestro Pastelero de nuestro país. «Me gustará contarte que mi abuela cocinaba en casa, pero no. En mi casa, la comida siempre ha tenido mucho peso. Se ha priorizado antes que tener un buen pescado fresco a tener una consola. Y mi padre tenía mucha relación con el pastelero del pueblo y nos íbamos al obrador los fines de semana, y quizá puede venir de ahí», relató.

Lo cierto es que Miquel Guarro pensó en la cocina cuando terminó la ESO. «Sabía que no era buen estudiante y pensé que mejor hacer algo más práctico como la cocina. Tras mucho pensarlo, entré en la pastelería. Es un mundo que vas conociendo poco a poco y te va enamorando», aseguró el miembro más vanguardista del jurado de «Bake Off».

Tras ampliar su experiencia en Francia, llegó a trabajar como jefe de postres del restaurante con dos estrellas Michelin Dos Cielos de Barcelona. Actualmente es miembro del Colectivo 21 Brix y director de pastelería en la prestigiosa escuela Hofmann. Actualmente, vive principalmente «de dar clase a profesionales y formar a gente que quiere serlo. No sé si 'Bake Off' va a influenciar o no. Pero uno de los pesos grandes que me hizo decir que sí es que todos los profesionales nos quejamos de que no hay una vinculación de lo profesional, que hay muy buenos en España, con la gente de a pie. Queremos que haya más cultura de esto».

Miquel Guarro sí que defiende programas como «MasterChef» aunque cree que pueden dar una imagen equivocada del sector. «Nos puede hacer pensar que todo son risas y salir en la televisión cuando en realidad se trata de un oficio muy duro. Pero creo que ha hecho que la gente de la calle tenga cultura sobre lo que es cocinar un poco más porque antes esta cultura se enseñaba de padres a hijos, pero eso se ha perdido ahora», reflexionó.