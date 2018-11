Bertín Osborne responde con dureza a Rufián: «De un imbécil con carné puedes esperar cualquier cosa»

Actualizado 24/11/2018 a las 14:51

El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña Gabriel Rufián es uno de los políticos más polémicos del panorama nacional. No han sido escasas las ocasiones en las que Rufián ha sacado su faceta más controvertida, que ha vuelto a poner de manifiesto en estos días, en los que ha mostrado su apoyo al humorista Dani Mateo, investigado por un posible delito de «ofensas o ultraje a símbolos de España» tras sonarse los mocos con la bandera del país y de paso, ha lanzado un dardo envenenado al televisivo Bertín Osborne, presentador de «Mi casa es la vuestra» en Telecinco.

«Españoles, protestad o al final solo os quedará Bertín Osborne. Todo el apoyo a Dani Mateo», escribió Rufián en su Twitter personal este viernes. El presentador de «Mi casa es la vuestra» no entró en su provocación en un primer momento, aunque sí que lo hizo este sábado en «Fin de Semana Cope», el programa que conduce Cristina López Schlichting en la emisora generalista.

Todo el apoyo a @DaniMateoAgain — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 23 de noviembre de 2018

En el espacio radiofónico, Osborne no se ha cortado tras ser preguntado por las palabras de Rufián. «Me parece un halago que Rufián diga lo que ha dicho, pero de un imbécil con carné puedes esperar cualquier cosa», aseguró, antes de atacarle con más dureza. «Estos, o viven de la publicidad de las cosas que hacen, o no creo que salgan ni de conserje en su casa de vecinos».

El presentador también afirmó que le hizo gracia el mensaje. «Cuando lo he visto, me ha matado de risa», recalcó, al tiempo que dio su opinión acerca de lo que está sucediendo actualmente en el Congreso. «Es un sainete detrás de otro. Para la gente que no conoce las interioridades de nuestro país esto es chino. ¿Pero qué hace esa gente ahí dentro?», se cuestionó.

Osborne fue muy crítico con Rufián durante todo el tiempo que estuvo en el programa de López Schlichting. «Precisamente, por ser político debería no enfrentar más al personal. Calentar a la calle es de ser una banda de irresponsables. Que creen empleo y se dediquen a trabajar y no a hacer el payaso. Que se preocupen por levantar España y no por levantar muertos hacer el imbécil», enfatizó, antes de pronunciarse acerca de la polémica con Dani Mateo.

«Él sabe que está equivocado. Bastante le está costando por hacer una gilipollez, pero hay que pensarlas antes de hacerlas», afirmó sobre el humorista, aunque fue más allá. «España es el único país del mundo que permite insultar al jefe de Estado y vejar la bandera y no pasa nada», concluyó Osborne.