«Belleza Mortal»: Los asesinatos más crueles a las reinas de la belleza en Estados Unidos

«Belleza mortal» es un programa emitido en DKISS que muestra la cara más siniestra y oscura de los concursos de belleza en Estados Unidos. Para muchas jóvenes americanas una de las formas rápidas y socorridas para alcanzar el éxito es participar en uno de estos concursos, que pueden sacarlas del anonimato y convertirlas en reinas por un día. Sin embargo, las cosas no suelen ser tan fáciles como estas chicas y sus familias imaginaban, y es que ganar un concurso de belleza no te catapulta inmediatamente a una vida acomodada. Además, ponerse frente a los focos y convertirse en el centro de atención conlleva no pocos riesgos, algunos de ellos que pueden resultar letales. «Belleza mortal» cuenta los casos de mujeres cuya belleza les acabó costando la vida al ser asesinadas por acosadores, competidores y toda clase de psicópatas.