Belén Esteban se derrumba con Jorge Javier Vázquez

Actualizado 29/04/2019 a las 09:33

Jorge Javier Vázquez ha estado alejado de los platós por motivos de salud. Son muchos los colaboradores y presentadores los que le mostraron su cariño y apoyo durante su ausencia. Pero si alguien le ha echado de menos ha sido su compañera Belén Esteban. La colaboradora de «Sálvame» y «Sábado Deluxe» fue la primera en recibirle el pasado sábado y no pudo contener las lágrimas.

Los dos, fundidos en un abrazo, comenzaron el programa y repasaron todos los días. Pero el momento especial ha llegado cuando Belén ha abierto su corazón a su amigo: «Algunas veces te notaba muy distante de mí y ese día me di cuenta que había sido muy egoísta. Siempre he sabido que has estado muy cerca de mí y tuve miedo de que te hubiera pasado algoy no te pudiese dar un beso».

El presentador estrella del grupo audiovisual sufrió un ictus el pasado 16 de marzo en un viaje de descanso a Marruecos que puso en peligro su vida. Afortunadamente, logró sobrevivir, aunque tuvo que pausar su trabajo en «Sálvame», «Gran Hermano DÚO» y «Sábado Deluxe». Además, se vio obligado a cancelar su gira teatral «Grandes Éxitos».

Desde entonces, se encontraba reposando por prescripción médica, y sus apariciones televisivas se limitaban a contadas conexiones por teléfono en «Sálvame» hablando acerca de su estado de salud. Sin embargo, hace algunas semanas Telecinco anunció su presencia en «Supervivientes» y el presentador no faltó a la cita con la primera gala.