¿Por qué «Bake Off» no ha sido el nuevo «MasterChef»?

Actualizado 09/04/2019 a las 20:22

Son muchos los programas culinarios que han copado la parrilla televisiva en los últimos años, y «Bake Off España» llegó dispuesto a hacerse su propio hueco. Tenía una premisa perfecta: «en el resto de talents culinarios apenas se habla de repostería». En el programa de Cuatro no solo se habla de eso, ahí los postres pasaban a ser los protagonistas. Además, se trataba de un exitoso formato, «The Great British Bake Off», que ya ha sido adaptado en 31 países y contaba con un excelente maestro de ceremonias: Jesús Vázquez. Además, contaba con tres de los mejores maestros reposteros del país como jurado (Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro). Eran desconocidos por el gran público, sí, pero reconocidos entre los más entendidos y con mucho que enseñar. ¿Qué podía salir mal?

Desde el primer instante, «Bake Off» sufrió las comparaciones con el gigante «MasterChef». «Ojalá consigamos los datos que consiguieron ellos en su primera edición. Es un halago que nos comparen con ellos, pero hay que entender que ese programa lleva ya un recorrido de más de seis años en nuestra parrilla», razonó Jesús Vázquez en la presentación del programa de Cuatro.

«Bake Off España» comenzó su andadura con buenos datos pese a aparecer en la parrilla de la cadena menos llamativa del panorama actual: Cuatro. «Los jefes me plantearon este proyecto como un reto, una apuesta por querer reimpulsar Cuatro y así lo vivo. Es un honor que piensen en mí para recuperar las audiencias a las que la cadena estaba acostumbrada. Y si lo conseguimos, me deberán una», aseguró Vázquez.

Según publicó la consultora de audiencias Barlovento Comunicación, el espacio producido por Boxfish tuvo en su estreno una cuota de pantalla del 8% y 1.008.000 espectadores (en un canal que cerró el día con un 4,9% de media). Recordemos que tenía como principal competidor a «Maestros de la costura» (11,2%, 1,2 puntos menos que la semana anterior); además de a las dos ficciones más fuertes del año: «Secretos de Estado» (11,6%) y «Matadero» (9,2%), que emitía su penúltimo capítulo.

El peor tropiezo

El primer paso estaba (bien) dado. Ahora quedaba la parte más difícil: seguir en esa dirección o, al menos, mantenerla. El cásting ofrecía todo tipo de perfiles, un ingrediente clave si quieres que la audiencia conecte con tu programa. Sin embargo, el resto de la parrilla no se lo puso fácil. Al miércoles siguiente «Bake Off» cayó hasta el 6,4% (798.000 espectadores), y ahí comenzó su coreografía en la parrilla. Mediaset comenzó a jugar con el talent culinario. En un intento de buscar el día más óptimo para el programa, emitió el tercer programa un martes (donde obtuvo un aceptable 8,2% y 970.000 espectadores) y el cuarto, un domingo (donde cayó hasta el 5,1% y 799.000 espectadores, y que provocó que los seguidores de «Cuarto Milenio» se quedaran sin nueva entrega).

La última entrega de «Bake Off España», emitida el domingo 7 de abril, obtuvo apenas un 4.7% de cuota de pantalla y 875.000 espectadores; mientras que «Cuarto Milenio» consiguió aumentar esta cuota hasta el 7.1% (obteniendo 666.000 espectadores).

Es cierto que programas como «MasterChef» tienen tanto bagaje en la parrilla televisiva que no necesitan apenas presentación, que llegaron a nuestra pantalla cuando aún no había que competir ni con Netflix ni con HBO (en su primer programa obtuvieron un 11% y 2.058.000 de espectadores). Pero Mediaset tampoco ha sabido aprovechar todas sus armas para que el público se enamorara de «Bake Off», un formato que había sido un fenómeno allá donde ha ido (y ha llegado a 31 países). El constante baile en la parrilla es un factor que no ayuda a nadie, más si tenemos en cuenta que ha sido relegado a una cadena en la que es especialmente difícil lanzar un producto. Además, parece que el equipo del programa se ha olvidado de lo importantes que son actualmente las redes sociales.