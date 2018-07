«Bailando con las estrellas» ya tiene a sus finalistas

Actualizado 18/07/2018 a las 00:55

«Bailando con las estrellas», el talent show de danza presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz, vivió este martes su semifinal, en la que una nueva pareja se vio obligada a abandonar el programa. Los famosos que concursan en «Bailando con las estrellas» se enfrentaron a nuevos estilos de baile que han ensayado durante toda esta semana para intentar hacerse un hueco en la gran final del programa. Para la edición de este martes, las artistas invitadas fueron Merche y Gloria Ramos, y el baile grupal de los concursantes fue al ritmo de «Footlose».

Tras la expulsión de Javier Hernanz y Rosa en el último episodio, al comienzo de la gala de esta semana solamente quedaban en pie cuatro parejas: Bustamante y Yana; Patry Jordan y Rubén; Manu Sánchez y Mireia; y Amelia Bono y Rubén. Todos ellos debieron trabajar duro estos últimos días, pues para la semifinal cada pareja tenía que llevar preparadas dos actuaciones.

Bustamante y Yana interpretaron «Crazy in love» al puro estilo de baile contemporáneo, y la salsa «Ahora quién». Su primera actuación empezó con mal pie, pues Bustamante see equivocó en uno de los pasos, desluciendo así todo el número. El cantante quedó muy descontento con su actuación, pero Moira, desde el jurado, le recomendó que no se enojase consigo mismo: «Lo importante es que estás disfrutando».

Patry Jordan y Rubén demostraron lo aprendido durante la semana con «Sorry» a ritmo de quickstep, y «She», en estilo rumba; Manu Sánchez y Mireia se enfrentaron a «Say my name» a ritmo de urban, y «Umbrella», quickstep; mientras que Amelia Bono y Rubén interpretaron la samba «Dancing Queen», y «España cañí», a ritmo de pasodoble.

«Bailando con las estrellas» recibió además la visita de Merche y Gloria Ramos. Merche, una de las voces más poderosas de nuestro país con más de 15 años de trayectoria a sus espaldas, ocho álbumes de estudio, varios discos de oro y platino y una nominación al Grammy Latino, presentó su nuevo single, «Te lo mereces». Por su parte, la auxiliar educativa y actriz de la película «Campeones» Gloria Ramos, bailó junto con Roger el tema «Suavemente» a ritmo de merengue.

El jurado, formado por Joaquín Cortés, Moira Chapman e Isabel Pérez, siguió muy atento las actuaciones de los concursantes para dar su puntuación, que se complementó con los votos de los espectadores. Al final se vieron obligados a tomar una decisión difícil y nombrar a los finalistas del talent show.

En una primera ronda de veredictos el jurado eligió a las dos primeras parejas de finalistas, que fueron las formadas por Manu y Mireya junto a David y Yana. Las otras dos parejas tuvieron que bailar de nuevo para sacar al jurado de dudas. Su veredicto definitivo, muy disputado, decidió convertir a Patri y Ruben en la tercera pareja de finalistas.