El mensaje del cantante de trap Cecilio G a Iglesias y Sánchez: «Pagad los ERTE, primer aviso» El joven barcelonés visitó «La resistencia», el programa nocturno de David Broncano, al que recomendó tatuarse en el trasero las caras de Ada Colau y Jorge Javier Vázquez

«Este chaval es Krilin ["Dragon Ball"]». Así presentó anoche el presentador de «La resistencia» ( Movistar+), David Broncano, a su último entrevistado, el cantante de trap, Cecilio G. (27), que acudió de manera presencial al plató en Madrid para presentar su nueva canción. «Yo pensaba que me iba a cagar encima», comentó tras su actuación y sentarse en el sofá. «Estoy superaturdido; hay treinta personas aquí en mascarilla», continuó. Esta semana, con motivo de la entrada de la Comunidad de Madrid a la Fase 1, el «late night» vuelve a tener público tras más de dos meses.

Y antes de que el presentador y humorista le hiciera alguna pregunta al cantante, el joven empezó a vacilarle sin parar: «Me traes al programa… Que has tardado mogollón. ¡Has traído a Nathy Peluso antes que a mí! No la conozco, pero… tiene todas las papeletas para que me caiga fatal. Pero no sólo a ella, sino también a Bad Gyal, La Zowi, Pimp Flaco, Yung Beef…».

«¿Crees que, dentro de la música urbana y el trap, tú deberías haber sido quien inaugurase ésto?», le preguntó entonces Broncano. «Me da igual. Yo no miro tu programa… ni mi madre lo mira. O sea, con perdón… No soy consumidor de "La resistencia". Los más capullos de mis colegas lo ven. No veo ni "La vida moderna", cabrón. Sólo veo a Ignatius [Farray]. No soy tu "target" [público objetivo], cabrón, tienes que aceptarlo», le respondió de manera socarrona, aunque al final de la entrevista reconoció ser su fan.

Cecilio G. siguió con el «vacile», asegurando que había «mucha tensión» entre ambos y que «la gente esperaba esta mierda». «No es mi mejor momento; estoy viniendo a "La resistencia"; no "Late motiv"; me hubiese molado Buenafuente… haberle chupado la polla un rato e irme a casa, "has triunfado"», comentó. En todo su delirio, el cantante comparó a David Broncano y Andreu Buenafuente con «Star Wars» («La saga continúa»), se quejó de que la cámara le estaba sacando «toda la papada, mal afeitado, con ese pelo azul» e incluso mostró su decepción por cómo era realmente la televisión desde dentro: «No hay enanos con bandejas de cocaína. Yo me esperaba que la televisión fuese otra cosa. De repente veo a un montón de peña ajetreada diciéndome si quiero agua. ¿Y dónde estás los enanos?».

Pero el gracioso envite de Cecilio G. hacia Broncano no cesó. El cantante reconoció tener «prejuicios» sobre el presentador: «Yo pienso que no ligas. Me gustaría [ver] cómo ligarías si no estuvieras en "La resistencia"; "La vida moderna" y fueras David Broncano; conocerías a más gente si no te dedicaras a ésto». Fue entonces cuando el presentador le propuso intercambiar profesiones.

De Pedro Sánchez a Jorge Javier Vázquez

«¿Podemos? Podemos. Pablo [Iglesias] y Pedro Sánchez, pagar los ERTE que tengo un colega… No, no, pagar los ERTE, primer aviso», dijo el invitado, que rápidamente cambió de tema. «Mejor no hablamos de ésto; no quiero sonreír que no me he cepillado los dientes». Minutos después, el cantante se atrevió a decirle a Broncano que la cámara le hacía «gilipollas» e incluso le recomendó tatuarse en el culo la cara de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presentador de «Sálvame», Jorge Javier Vázquez. «Jorge Javier es una persona que merece no morir en su trabajo desde "Aquí hay tomate"; yo a muerte con ese tío», confesó el cantante.